Almanya, Rusya'nın kapısına asker gönderiyor

Almanya'nın silahlı kuvvetleri Bundeswehr, birliklerinin NATO'nun Litvanya'daki doğu kanadında konuşlandırılacağını ve birliğin 2027 yılına kadar tam olarak faaliyete geçeceğini duyurdu.

Bu, ülkedeki askerlerin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez kalıcı bir yabancı görevde bulunacağı anlamına geliyor.

5 BİN ASKER KONUŞLANDIRILACAK



Tugay 2027'de faaliyete geçecek ve 5 bine kadar askerden oluşan kalıcı bir varlığa sahip olacak. Çoğunlukla Vilnius'un 20 mil güneyinde, henüz inşa edilmemiş olan askeri eğitim alanına sahip bir kışlada konuşlanacaklar. O zamana kadar, birlikler Litvanya'daki geçici üslerden faaliyet gösterecek.



Alman tugayının komutanı Tuğgeneral Christoph Huber, "Açık bir misyonumuz var. NATO'nun doğu kanadında bulunan Litvanyalı müttefiklerimizin korunmasını, özgürlüğünü ve güvenliğini sağlamalıyız." diye konuştu.



Almanya daha önce Afganistan'a asker konuşlandırmıştı, ancak bu kalıcı değildi.

LİTVANYA'NIN KRİTİK KONUMU



Litvanya, Moskova'nın yakın müttefiki Belarus ve Rusya'nın Kaliningrad topraklarıyla komşu. Uzmanlara göre bu topraklar, Moskova ile NATO arasında gelecekte yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın muhtemel yeri olacak.



Aralık 2023'te Almanya ile Litvanya arasında çok yıllık bir Yol Haritası Eylem Planı üzerinde mutabakata varıldı.

NATO'NUN DOĞU KANADINI GÜÇLENDİRMEK



O zamanlar her iki ülke de anlaşmayı kendileri ve NATO için tarihi bir an olarak nitelemiş, Rusya'nın saldırganlığına yanıt olarak ittifakın doğu kanadını güçlendirmeye yönelik bir adım olarak tanımlamıştı.



Plan, 2027 yılına kadar binlerce muharebeye hazır askerin, Baltık ülkesine konuşlandırılmasıydı.

"RUSYA, NATO İLE SAVAŞA HAZIRLANIYOR"

Tuğgeneral Christoph Huber komutasındaki birlik için geçici bir karargah kuruldu. Huber'in komuta ettiği yaklaşık 150 askerin 2025 yılı sonuna kadar 500'e çıkması bekleniyor.



Alman Bild gazetesinin geçen haftaki haberine göre, Almanya Federal İstihbarat Servisi (BND) ve silahlı kuvvetler, Moskova'nın NATO ile büyük bir savaşa hazırlandığı görüşünde.

