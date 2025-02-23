Almanya sandık başında: Aşırı sağ gölgesinde erken seçim

Almanya, üç yıldır görevde olan koalisyon hükümetinin bütçe ve ekonomi politikası konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Kasım 2024'te dağılmasının ardından bugün erken seçime gidiyor.

Olaf Scholz ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD), seçimlerde ezici bir yenilgiye hazırlanıyor.

Seçimler, merkez sağ bir şansölyeyi geri getirecek ve aşırı sağa savaş sonrası rekor düzeyde destek gösterecek gibi görünüyor.

ALMANYA'DA KİMLER OY KULLANIYOR?



Ülkede 30,6 milyonu kadın, 59,2 milyon seçmen 299 seçim bölgesinde, 630 milletvekilini belirlemek için oy kullanacak. Seçimlerde 2,3 milyon genç ilk kez oy verecek.



Yaklaşık 1 milyonu Türk olmak üzere 7,1 milyon yabancı kökenli seçmen, siyasi tercihlerini sandığa yansıtacak.



Toplam 29 partinin katılacağı seçimlerde 1422'si kadın olmak üzere, 4 bin 506 aday milletvekili olmak için yarışacak.



Türk kökenlilerin de farklı partilerden milletvekili adaylığını koyduğu seçimlerde parlamentoya girme şansı bulunan partilerde 53 Türk aday oldu.



16 eyalette 675 bin kişi sandıklarda görev yapacağı seçimlerde vatandaşlar yerel saatle 08.00'den 18.00'e kadar oy kullanabilecek.