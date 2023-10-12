Almanya Şansölyesi Scholz: Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim

Son dakika haberi! Almanya Başbakanı Olaf Scholz, milletvekillerine yaptığı açıklamada, bölgesel barışa ve İsrail'in güvenliğine en iyi şekilde hizmet etmesini sağlamak için bir gözden geçirme tamamlanana kadar Almanya'nın Filistin topraklarına yönelik tüm kalkınma yardımlarını askıya alacağını söyledi.



Scholz, "Ölçütümüz, bu projelerin bölge barışına ve İsrail'in güvenliğine en iyi şekilde hizmet edip etmediği ve nasıl hizmet ettiği olacaktır" dedi. Bu inceleme tamamlanana kadar yeni kalkınma işbirliği kaynakları sağlamayacağız. Ne yazık ki Gazze şeridindeki sivil halkın çektiği acıların daha da artacağını öngörebiliriz - ancak bu da Hamas'ın ve İsrail'e yönelik saldırılarının suçudur." ifadelerini kullandı.



"MISIR, KATAR VE TÜRKİYE ARABULUCUK KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYABİLİR"

Bununla birlikte Scholz, Mısır, Katar ve Türkiye'nin İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk ve gerilimin azaltılmasında önemli rol oynayabileceğini söyledi.



Scholz, bölge gündemini değerlendirmek adına "Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi i̇le yakın temastayım. Bugün Türki̇ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emi̇ri̇ Şeyh Temim bin Hamed Al Sani i̇le görüşeceğim." açıklamasını yaptı.

