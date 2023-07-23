Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Irak ziyaretini güvenlik endişesiyle erteledi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un yarın Irak'a yapacağı ziyaretin güvenlik endişeleri sebebiyle iptal edildiği açıklandı.

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Irak ziyaretini güvenlik endişesiyle erteledi
Irak, İsveç Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan etti

Irak, İsveç Büyükelçisi'ni istenmeyen kişi ilan etti

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Alman medyasının Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberlerde, İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğine yönelik şiddetin ardından Bakan'ın korunmasından sorumlu Federal Kriminal Dairesinin ziyaretin ertelenmesini tavsiye ettiği, Bakanlığın da buna uyduğu kaydedildi.

Bağdat'taki protestolar ve durumun daha da kötüleşmesinin göz ardı edilemeyeceği, Bağdat'taki Alman misyonu personelini de korumak için erteleme yönünde karar alındığı belirtildi.

Savunma Bakanı Pistorius'un ziyaretinde terör örgütü DAEŞ'e karşı mücadele için oluşturulan NATO birliğinde görev alan Alman askerlerini ziyaret etmesi ve Savunma Bakanı ile bir araya gelmesi planlanıyordu.

HÜKÜMET IRAK MİSYONUN GÖREV SÜRESİNİ UZAYMAK İSTİYOR

Pistorius, ziyaretiyle Alman ordusunun Irak'taki misyonu için öngörülen görev süresinin uzatılmasından önce sahadaki durum hakkında fikir edinmeyi hedefliyordu.

'da hükümet, sonbaharda Irak'taki misyonun görev süresini uzatmak istiyor.

Kuzey Irak'ta 90, merkezde de 45 olmak üzere toplam 130 Alman askeri Irak'ta görev yapıyor.

Yeşil Bölge'de yer almayan Almanya'nın Bağdat Büyükelçiliği, şu ana kadar şiddetli protestolardan etkilenmedi.

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