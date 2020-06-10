Almanya seyahat uyarısını 31 Ağustos'a kadar uzattı

Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği (AB) harici 160’dan fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısını, önümüzdeki Ağustos ayının sonuna kadar uzattı. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu'nda alınan karara göre, belirli kriterleri karşılayan ülkeler için de seyahat uyarıları istisnai olarak kaldırılabilecek.



Dışişleri Bakanı Heiko Maas, daha önce seyahat uyarılarının kaldırıldığı 31 AB ve Avrupa ülkesinden farklı olarak dünyanın geri kalanı için "kestirilemeyecek risklere girmeden sınırsız seyahati mümkün kılacak ortak veri tabanları, ölçütler ve karar alma mekanizmalarının bulunmadığına" dikkat çekti. Maas, "Yaz aylarında Almanların yeniden dünyanın dört bir yanındaki plajlara gitmesi ya da tatil dönüşü farkında olmadan virüsü Almanya'ya taşıması riskini alamayacaklarını ve bu riske girmeyeceklerini" vurguladı.



TÜRKİYE İSTİSNA UYGULAMA İÇİN BASTIRIYOR



Seyahat uyarısının uzatılması kararı, salgın nedeniyle turizmde zor bir dönemden geçen Türkiye, Mısır ve Tunus gibi ülkeleri olumsuz etkileyecek. Turizm sektörü güçlü ülkeler arasında özellikle Türkiye, Alman turistleri ağırlamak için yoğun girişimlerde bulunuyor.



Alman Haber Ajansı’nın (dpa) ulaştığı bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu hafta içinde telefonda görüşerek, aralarında bu konunun da olduğu gündemdeki çeşitli gelişmeleri değerlendirecek.



Erdoğan’ın bu görüşmede, Türkiye için seyahat uyarısının kaldırılmasını talep edeceği düşünülüyor. Haberde, Berlin için bu kararı almanın kolay olmadığı, zira Türkiye'ye istisna getirilmesi durumunda Mısır gibi AB üyesi olmayan diğer turizm ülkelerinin de baskıyı artırmasının beklendiği kaydedildi.



İSTİSNA İÇİN TALEP EDİLEN KRİTERLER



Almanya, Avrupa Birliği dışında kalan ülkelere seyahat uyarısını kaldırmak için, ilgili ülkelerdeki enfeksiyon rakamlarının yeterli ölçüde kontrol altına alınmış olması, sağlık sisteminin işlerliği, test kapasitelerinin yeterliliği, hijyen kuralları, geri dönüş imkanları ve turistlerin güvenliği gibi ölçütler belirleyici olacak.



Bu arada Alman hükümetinin halkı gemi seyahatine çıkılmaması konusunda da uyarıda bulunması bekleniyor. Bunda, geçen Mart ayında, yolcular arasında görülen koronavirüs vakaları nedeniyle pek çok geminin yanaşacak liman bulamamasının etkili olduğu belirtiliyor.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, koronavirüs salgının ortaya çıkışının ardından 17 Mart’ta, dünyadaki tüm ülkelere seyahat uyarısında bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı’nın normal şartlar altında, kişiler için can ve mal kaybının tehlike altında olduğu ülkeler için yaptığı bu uyarı, önceden yapılan rezervasyonların ücretsiz olarak iptal edilmesine de hukuki bir dayanak sağlıyor.



31 AVRUPA ÜLKESİNE MUAFİYET



Mart ayında aniden yürürlüğe giren seyahat uyarısının ardından Almanya, haftalar süren yoğun bir faaliyetle ülke dışında bulunan yaklaşık 240 bin kişiyi Almanya’ya getirmişti. Federal hükümet benzer bir durumun yaşanmasına neden olacak koşulların oluşmaması konusunda son derece titiz davranmaya çalışıyor.



Federal hükümet söz konusu seyahat uyarısını geçen hafta 31 Avrupa ülkesi için kaldırma kararı almıştı. Bu ülkeler, 26 AB üyesinin yanı sıra İngiltere ve Schengen sınırları içindeki İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein’dan oluşuyor. Almanya’nın seyahat uyarısı, İspanya ve Norveç haricindeki tüm ülkeler için 15 Haziran’da kaldırılacak. Bu iki ülkede geçerli olan ülkeye giriş kısıtlamaları nedeniyle, karar buralarda daha sonra devreye girecek.



TURİZM SEKTÖRÜ TEPKİLİ



Hür Demokrat Parti (FDP) meclis grubunun turizm politikaları sözcüsü Marcel Klinge, seyahat uyarısının uzatılması kararını henüz tasarı aşamasında iken eleştirmiş ve söz konusu uygulamayı "Alman seyahat ekonomisi için ölümcül darbe" olarak nitelendirmişti.



Almanya Seyahat Acentaları Birliği’nin verilerine göre (DRV), Almanya’da her yıl tatile giden yaklaşık 71 milyon kişiden yüzde 70’i dış ülkelere seyahat ediyor. Almanya’da koronavirüs krizinden en ağır etkilenen sektörlerden biri de turizm. 2 bin 300 şirket ve 11 binden fazla seyahat acentası ile Alman turizm sektörü için faaliyetlerin en yoğun olduğu dönem normal şartlar altında yaz tatili dönemi oluyor.