Üç farklı tasarının onaylandığı pakette, Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan sığınmacıların geri dönüşünü kolaylaştıran tasarı tartışma yaratmıştı.



Tasarı, sınırdışı edilecek sığınmacıların Almanya'yı terk edene kadar gözaltında tutulmasını da kolaylaştırıyor.



Bunun yanı sıra, sınırdışı etme sürecindeki gözaltı merkezlerinin kısıtlı olması sebebiyle, sınırdışı edileceklerin normal cezaevlerinde tutulmasını da olanaklı hale getiriliyor.



Tasarıdaki bu madde, insani yardım kuruluşlarının oldukça sert tepkisine neden olmuştu.



Tasarıya göre, kimliğini saklayan sığınmacılar için "kimliği net olmayan kişilere kalma izni" adı altında yeni bir statü de oluşturuldu.



Pasaport almak için gereken işlemleri yapmayanlar ise çalışmaktan men ya da oturma izninin reddi gibi yaptırımlarla karşılaşabilecek.

