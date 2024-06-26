Almanya, sosyal medyada terör içerikleri yayan ve beğenenleri sınır dışı edecek

Almanya'da hükümet, suç işleyen yabancıların sınır dışı edilme işlemlerini hızlandırıyor. Kabul edilen tasarıya göre ağır suç işleyenlerin yanında, sosyal medyada "terörizmi övücü içerik" hazırlayan ve yayanlar ile bu tür içeriği beğenenenler de suçlu sayılacak ve sınır dışı edilebilecek.

Almanya, sosyal medyada terör içerikleri yayan ve beğenenleri sınır dışı edecek

'da hükümet, suç işleyen yabancıların sınır dışı edilme işlemlerini hızlandırmaya yönelik hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.

Tasarıyı hazırlayan İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı açıklamada, internet üzerinden işlenen nefret suçlarına karşı sert önlemler aldıklarını belirterek, "Alman vatandaşı olmayan ve burada terör eylemlerini yücelten herkes sınır dışı edilebilmelidir" dedi.

Buna göre, ağır suç işleyenlerin yanında, sosyal medyada terörizmi övücü içerik hazırlayan ve yayanlar ile bu tür içeriği "beğenerek" işaretleyenler de suçlu sayılacak ve sınır dışı edilebilecek.

suçlarına göz yuman, hoş gören ya da yücelten yabancılar daha kolay sınır dışı edilebilecek.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck,  "terörizmi alkışlayarak ve eylemlerini kutlayarak liberal temel düzenle alay eden herkesin kalma hakkını kaybedeceğini" vurgulayarak, "Bu nedenle oturum hakkı şimdi buna göre değiştiriliyor" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 31 Mayıs'ta Mannheim'da bir polis memurunun öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, sınır dışı düzenlemesinin değiştirileceği mesajını vermişti.

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