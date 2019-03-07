Almanya, Suudi Arabistan'a silah satışına getirdiği yasağı üç hafta daha uzatma kararı aldı.



Alman hükümeti, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Ekim 2018'de, Yemen savaşına müdahil olan ülkelere askeri teçhizat satışını askıya almıştı. Ancak Almanya'nın bu hamlesi, Avrupa Birliği'ndeki ortaklarının tepkisine neden olmuştu. Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, söz konusu yasağın, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin de kullandığı Eurofighter ve Tornado savaş uçakları gibi ortak savunma projelerine zarar vereceğini belirtmişti. Berlin'in bu hamlesi, Suudi Arabistan'a 48 adet Eurofighter Typhoon jetinin satışı için yapılan anlaşma dâhil, milyarlarca euroluk askeri siparişin akıbeti konusunda da belirsizliğe neden olmuştu.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün Berlin’de yaptığı açıklamada, 9 Mart'ta sona erecek olan yasağın bu ay sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki kabine toplantısının ardından konuşan Maas, "Yemen'deki gelişmeleri göz önünde bulundurarak bu kararı aldık" açıklamasında bulundu. Alman bakan, "Bu karar, sadece ay sonuna kadar yeni bir ihracat izni vermeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Aynı zamanda, daha önce izni verilmiş olan ürünlerin de teslimatının yapılmayacağı anlamına geliyor" ifadesini kullandı. Maas, "Yemen savaşının en kısa sürede bitmesi gerektiğine inanıyoruz" diye ekledi. Ancak Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Maas, Mart ayından sonra nasıl bir tutum izleneceğine dair açıklamada bulunmadı.



Almanya'nın silah ihracatı yasağını uzatacağına dair haberler geçen hafta basında yer almıştı. Maas bu kararı kamuoyuna açıklayan ilk hükümet yetkilisi oldu.



Yemen'deki savaşta Mart 2015'ten beri yaklaşık 10 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor. İnsan hakları örgütleriyse can kaybının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.



ALMAN HÜKÜMETİNİN ÜZERİNDEKİ YEREL BASKI



Silah ihracatı konusu, Alman koalisyon hükümeti içinde de görüş ayrılıklarına neden oluyor. Koalisyonun küçük ortağı konumundaki Sosyal Demokratlar, silah satışı ve askeri harcamalara genel itibarıyla soğuk bakan seçmenin tepkisini çekmek istemiyor.



Merkel hükümeti, Türkiye'nin Almanya'dan satın aldığı Leopard tanklarını Suriye'nin kuzeyindeki askeri operasyonlarda kullanması nedeniyle de Alman muhalefet partileri tarafından eleştirilmişti.



Almanya'da yapılan anketler, vatandaşların yaklaşık üçte ikisinin silah ihracatına karşı olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Almanya, dünyanın en fazla silah ihracatı yapan ülkeleri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin de en üst basamaklarında bulunduğu listenin ilk sırasında ise ABD var.