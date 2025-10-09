Almanya "turbo" vatandaşlığı kaldırdı. Değişiklik Türkiye için ne ifade ediyor?

Almanya Parlementosu, dünl Sosyal Demokrat (SPD) Olaf Scholz liderliğindeki önceki hükümet tarafından yürürlüğe konulan hızlı vatandaşlık yasasını kaldırmak için oy kullandı.



Deutche Welle'nin haberine göre, oylama sonucu düzenleme iptal edildi. Bu öneri, koalisyon hükümetinden gelen ve en büyük muhalefet partisi olan göçmen karşıtı Almanya İçin Alternatif'in (AfD) onayını alan çok az sayıdaki öneriden biriydi .



Parlamentonun alt kanadında toplam 450 milletvekili tasarıya evet oyu verirken, 134 milletvekili hayır oyu kullandı, iki milletvekili ise çekimser kaldı.



Mevcut Maliye Bakanı Friedrich Merz, selefinin getirdiği liberal vatandaşlık yasalarının birçoğundan kurtulmayı seçim kampanyasının temel taşı haline getirdi .



Ancak merkez sağdaki Hristiyan Demokratlar (CDU) SPD ile koalisyon anlaşması üzerinde anlaştıktan sonra, geriye sadece hızlandırılmış yasa kaldı; hem CDU hem de SPD bu değişikliği kabul edebilirdi.



CDU, göçmenlerin hızlı vatandaşlık alabilmeleri için "olağanüstü derecede iyi entegre olduklarını" kanıtlamalarını gerektiren yasaya rağmen, seçim politikası programında "Alman pasaportu entegrasyon sürecinin başlangıcı değil sonu olmalıdır" ifadesini kullandı.



HIZLI VATANDAŞLIK YASASI NELERİ KAPSIYORDU?

Almanya, onlarca yıldır, yalnızca halihazırda bir AB üye ülkesinin vatandaşı olan kişilere veya çok özel durumlarda otomatik oturma hakkı olmayan AB dışından gelen göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı tanıyarak diğer birçok Avrupa ülkesinin gerisinde kaldı.



SPD liderliğindeki ve Yeşil Parti ile neoliberal Hür Demokratlar'ın (FDP) da içinde yer aldığı koalisyon, Temmuz 2024'te göçmenlerin ilk pasaportlarını ellerinde tutabilmelerine olanak sağlayan iki yeni vatandaşlık yolu sundu.



İlk yasa, vatandaşlık başvurusunda bulunmak için gereken bekleme süresini sekiz yıldan beş yıla indirdi, başvuranın orta düzeyde Almanca bildiğini gösteren bir belge talep etti ve kişinin kendisini ve ailesini geçindirecek yeterli gelire sahip olduğunun kanıtlanmasını istedi.



Hızlandırılmış başvuru seçeneği, başvuranların ileri düzeyde Almanca anlama ve Alman toplumuna iyi entegre olduklarını gösteren diğer kanıtları sunmaları halinde üç yıl beklemelerine olanak tanıyordu. Bu yasa, Bundestag tarafından Çarşamba günü iptal edildi.



Hızlandırılmış süreç kapsamında Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısı henüz kesin olarak açıklanmazken, kamu yayıncısı ARD, göçmenlik bürolarının başvuru sayısının son derece düşük olduğunu bildirdiğini bildirdi.

