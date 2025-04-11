Almanya Türk Toplumu'ndan yeni kurulacak hükümete eleştiri

Almanya Türk Toplumu (TGD) ülkede üzerinde anlaşılan koalisyon protokolüne yönelik eleştirilerini dile getirdi.

TGD Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, gelecek hükümeti kuracak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünde Müslümanların ve İslam ile ilgili konuların neredeyse yer almadığını söyledi.



Ülkede 23 Şubat’ta düzenlenen erken genel seçimden 45 gün sonra hükümeti kurmak için müzakere yürüten CDU/CSU ve SPD, ülkenin gelecek dört yılını şekillendirecek koalisyon protokolü konusunda anlaşma sağlayarak 9 Nisan’da kamuoyuyla paylaşmıştı.



Müzakerelerde ekonomi ve vergi konularının yanı sıra göç konusu da önemli gündem başlıklarından biri oldu.



Koalisyon sözleşmesinde hükümetin gelecekte göçü düzenleyip yönlendirmek ve düzensiz göçü etkin biçimde engellemek istemesi dikkat çekiyor.



Bu kapsamda komşu ülkelerle koordinasyon içinde iltica talebinde bulunanların sınırlardan geri çevrilmesi, geçici koruma hakkına sahip sığınmacıların aile birleşiminin askıya alınması, gönüllü sığınmacı kabul programlarının sonlandırılması, ağır suç işleyen yabancıların sınır dışı edilmesi, iltica hakkı alamayanların ülkelerine gönderilmesi gibi tedbirler, koalisyon sözleşmesinde yer alıyor.



Önceki hükümetin uygulamaya koyduğu Vatandaşlık Yasası'nın değiştirileceği kaydedilen protokole göre, “Turbo vatandaşlık” olarak nitelendirilen ve ülkede 3 yıl ikamet eden, gerekli koşulları yerine getiren yabancıların Alman vatandaşlığı alma uygulaması kaldırılacak.



Sofuoğlu, koalisyon sözleşmesinde hızlıca anlaşmaya varılmasını olumlu bularak, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin anketlerde oy oranının artırdığının görüldüğünü, bu konjonktürde bir an önce hükümetin kurulması ve çalışmalara başlaması gerektiğini belirtti.



Vatandaşlık Yasası’nda Alman vatandaşlığına hızlı geçişlerin kaldırılacak olmasını eleştiren Sofuoğlu, “Turbo vatandaşlık, bizim açımızdan, insanların Alman vatandaşlığa geçişi için bir motivasyon olabilirdi. Burada (insanların) sivil toplum çalışmalarına katılmaları sağlanabilirdi. Elbette çifte vatandaşlığın korunacak olması, buna rağmen olumlu” diye konuştu.



Koalisyon müzakeresi yürüten 19 kişilik heyette göçmen kökenli kişilerin yer almamasının eksiklik olduğuna işaret eden Sofuoğlu, “Göçmenlerin bakış açısının koalisyon protokolüne yansıtılmamış olmasının sonuçlarını görüyoruz” dedi.



Sofuoğlu, iç güvenlik ve Yahudilerin korunması konusunda olumlu adımların yer aldığına dikkat çekerek, “Gerçekten olması gereken şeyler ancak diğer taraftan özellikle Müslüman toplum olsun, Sinti ve Romanlar olsun, diğer siyahi insanlar olsun, onların güvenliği konusunda çok fazla yorum yapılmamış” değerlendirmesinde bulundu.

