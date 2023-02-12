Almanya, Türkiye ve Suriyeli depremzedelere 3 aylık vize vereceğini açıkladı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser, Türkiye'nin güneyini ve Suriye'nin kuzeyini 9 saat arayla vuran 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen kişilere 3 ayı aşmayan şekilde vize verme kararı alındığını duyurdu. Söz konusu kararın, yalnızca Almanya'da akrabası olan kişileri kapsadığı belirtildi.

Almanya, Türkiye ve Suriyeli depremzedelere 3 aylık vize vereceğini açıkladı
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’da İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerinden gelen mağdurlara bürokratik olmayan yollarda yardım etmek için harekete geçtiğini açıkladı. Alman Bild gazetesinin haberine göre her iki bakanlık da şiddetli depremlerden etkilenen bölgelerdeki depremzedelerin akrabalarının yanında kalmaları halinde Almanya'ya gelebileceği konusunda anlaştı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Bild’a yaptığı açıklamada, depremzedelere kalacak bir yer ve tıbbi tedavi görme fırsatı vermenin "ihtiyaç duyanlara yardım etmek " anlamına geldiğini vurguladı. Faeser, depremzedelere 3 ayı aşmayacak şekilde vize verileceğini açıkladı.  

Almanya, Türkiye ve Suriyeli depremzedelere 3 aylık vize vereceğini açıkladı - 1

Bununla birlikte, Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyinde 6 Şubat’ta 9 saat arayla yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle her iki ülkedeki toplam can kaybı 28 bini aştı. 

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, depremlerden  yaklaşık 25 milyon kişi olumsuz etkilendi. Daha düşük sıcaklıklar, yetersiz altyapı ve ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki iç savaş depremlerden sonra yaşanan felaketi  daha da kötüleştiriyor.

VİZE VERME KAPASİTESİ ARTTIRILDI

Diğer taraftan daha önce Suriye ve Türkiye'de depremlerden  etkilenenlerin kısa sürede ve bürokrasi olmaksızın Almanya'daki akrabalarının yanlarına gidebilmeleri için birçok çağrı yapılmıştı.  

Yeşiller Partisi  Milletvekili ve Alman-Türk parlamento grubu başkanı Max Luck, Bakan Faeser'ın depremden etkilenenler için vize vermede engelleri hızla ortadan kaldırılması gerektiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı da bu hafta vize verme kapasitesini artırdı.

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