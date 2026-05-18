Almanya, Türkiye'ye Patriot sistemi gönderiyor

Almanya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre görev kapsamında yaklaşık 150 Alman askeri Türkiye ’de bulunacak.

Bakanlığın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, kuzeydeki Husum kentinde görev yapan yaklaşık 150 Alman askeri, haziran sonundan eylül ayına kadar Patriot füze savunma sistemiyle birlikte Türkiye’de konuşlandırılacak.

Açıklamaya göre Alman askerleri, NATO rotasyonu kapsamında Amerikan birliğinin yerini alacak.

ALMANYA: NATO İÇİNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENİYORUZ

Konuyla ilgili Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Almanya NATO içinde daha fazla sorumluluk üstleniyor.” dedi. Pistorius, Alman askerlerinin Türk ve Amerikan ortaklarıyla yürüttüğü yakın iş birliğinin, müttefikler arasındaki koordinasyonun göstergesi olduğunu söyledi.

ABD birliği, Washington ve İsrail’in şubat sonunda İran’a karşı başlattığı savaşın ardından bölgedeki Amerikan müttefiklerine yönelik füze saldırılarına karşı Türkiye’nin savunmasını güçlendirmek amacıyla bölgeye gönderilmişti.

İran'ın ABD ve İsrail hedeflerine misilleme saldırıları sürerken Türk hava sahasına yönelen füzeler imha edilmişti.

Almanya daha önce de 2013-2015 yılları arasında, Suriye sınırındaki hava sahasını korumaya yardımcı olmak amacıyla Türkiye’ye Patriot sistemleri konuşlandırmıştı.

PATRIOT BALİSTİK FÜZELERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Patriot hava savunma sistemi uçaklara, seyir füzelerine ve taktik balistik füzelere karşı orta ve yüksek irtifada koruma sağlıyor.

1985 yılından itibaren kullanımda ve 160 kilometre menzilde etkili. Patriot sistemi, çok işlevli radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi tespit edip izleyebilme kapasitesine sahip.

Mobil bir yapıya sahip olan sistem, hızlı bir şekilde farklı bölgelere taşınabilip kurulabiliyor. Patriot, özellikle PAC-3 füzesi ile balistik füzelere karşı savunma yeteneğine sahip.

Adana İncirlik yakınlarında da NATO misyonu kapsamında İspanya’ya ait Patriot PAC-3 bataryaları bulunuyor.