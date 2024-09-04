Almanya: "Ukrayna'ya askeri yardım yapmaktan vazgeçmeyeceğiz"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği askeri desteği azaltmayacağını belirtti.

Başbakan Scholz, iç bütçe sıkışıklığı ve yeni Alman askeri yardımlarının dondurulduğuna dair basında çıkan haberlerin ortasında Berlin'in Kiev'i hayal kırıklığına uğratabileceği endişelerini gidermeye çalıştı.

Scholz, "Almanya'nın Ukrayna'ya desteği sona ermeyecek. Ukrayna'nın gelecekte de bize tam olarak güvenmeye devam edebilmesi için gerekli hazırlıkları yaptık. Ukrayna ile savunma anlaşmaları yaptık, finansmanı zamanında sağladık” dedi.

AVRUPA SAVUNMA HİSSELERİ DÜŞÜŞ YAŞADI



Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesinin, "Alman maliye bakanlığının bütçe kısıtlamaları nedeniyle Ukrayna'ya askeri yardım için ek başvuruları onaylamayacağını" söylemesinin ardından Avrupa savunma hisseleri ağustos ortasında düşüş yaşadı.

Bir Alman hükümet sözcüsü daha sonra bu haberi “yanlış” olarak nitelendirdi ve Berlin'in Ukrayna'ya “gerektiği sürece” destek vereceğini yineledi.

Scholz, Almanya'nın ilk IRIS-T SLM orta menzilli hava savunma sisteminin faaliyete geçtiği kuzeydeki Todendorf kasabası yakınlarındaki bir askeri üste konuşma gerçekleştirdi.

BATI'NIN EN ÇOK RAĞBET GÖREN BAĞIŞI



Almanya Ukrayna için çok sayıda IRIS-T SLM sistemi finanse etmişti; bu sistemler Kiev'i Rus füze saldırılarına karşı korumak için kullandı.Bu yardımların, Batı'nın en çok rağbet gören silah bağışlarından biri haline geldiği belirtildi.

Almanya, şu ana kadar Kiev'e taahhüt edilen toplam 12 IRIS-T SLM ünitesinden dördünü tedarik etti ve yıl sonuna kadar iki sistem daha gönderileceğini aktardı.

"SAYISIZ HAYAT KURTARILDI"

Scholz, “IRIS-T, Ukrayna'da bugüne kadar 250'den fazla füze, insansız hava aracı ve seyir füzesi düşürdü. Yüzde 95 veya daha fazla gibi etkileyici bir isabet oranıyla sayısız hayat kurtarıldı” ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 40 km menzile ve 360 derecelik bir görüş açısına sahip olan Alman silah üreticisi Diehl tarafından inşa edilen sistem, Rusya tarafından elektrik santrallerine saldırmak üzere fırlatılan seyir füzelerini ve İran yapımı Shahed insansız hava araçları da dahil olmak üzere hava araçlarını vurmak için kullanıldı.

