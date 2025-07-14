Almanya, Ukrayna’ya Taurus kapısını kapattı: “Daha fazla Patriot da veremeyiz”

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İngiltere’nin The Financial Times (FT) gazetesine dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.



Silah üreticilerine “şikayet etmeyi kesmelerini” ve Avrupa’nın yeniden silahlandırılması konusunda bekleneni yapmalarını söyleyen Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Pistorius, Almanya hükümetinin yeni askeri harcamalar için yüzlerce milyarlık harcama yapılmasının yolunu açtığını ve bu sayede savunma sektöründe uzun süredir devam eden endişeleri ele aldığını anlattı. Pistorius, “Artık şikayet etmek için sebep kalmadı. Sektör, artık bekleneni yapmaktan sorumlu olduğunu çok iyi biliyor” dedi.



“ALMANYA’DA SADECE 6 PATRIOT KALDI”



Almanya Savunma Bakanı Pistorius’un bugün ABD’nin başkenti Washington’da mevkidaşı Pete Hegseth ile bir araya gelmesi bekleniyor. İki bakan, buradaki görüşmelerinde ABD'nin Avrupa’ya güvenlik desteği konusundaki “yol haritasını” da ele alacak.



İki bakanın gündemindeki bir diğer önemli konu ise şüphesiz 3 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı olacak.



ABD Başkanı Donald Trump, dün Washington’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya Patriotların gönderileceğini, bunun maliyetinin ise Avrupa Birliği (AB) tarafından karşılanacağını söylemişti.



FT’nin aktardığına göre, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerinin sevkiyatı ABD tarafından durdurulurken, Almanya kendi stoklarında bulunan 12 kritik Patriot sisteminden üçünü halihazırda Ukrayna’ya vermiş durumda.



Almanya Savunma Bakanı, Patriotlara ilişkin değerlendirmesinde, “Almanya’da sadece altı tane kaldı” dedi, diğer ikisinin Polonya’ya ödünç verildiğini, en az birinin ise bakım ya da eğitim dolayısıyla hiçbir zaman müsait olmadığını anlattı. “Özellikle NATO’nun karşılamamız gereken kabiliyet hedeflerini düşündüğümüzde bu gerçekten çok az” diyen Bakan Pistorius, “Kesinlikle daha fazla veremeyiz” diye konuştu.



ALMANYA’DAN ABD’YE PATRIOT TEKLİFİ



Pistorius, geçen ay Pentagon şefi Hegseth’e yaptığı teklifi konuşacağının da bilgisini verdi. Alman bakan, haziran ayında ABD’ye Almanya’nın ABD’den Ukrayna için iki Patriot sistemi satın almasına izin vermesi teklifinde bulunmuştu.



Pistorius, Rusya’nın son dönemde şiddetlenen saldırılarına ve Ukrayna’dan gelen yeni taleplere karşın Ukrayna’ya uzun menzilli Taurus füzelerini vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.