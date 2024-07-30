Almanya Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketini teslim etti

Alman hükümeti, askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya yeni silah ve mühimmat gönderdi.

Almanya Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketini teslim etti

Başbakanlığın resmi internet sitesindeki bilgilendirmeye göre, taahhüt edilen askeri yardım paketi kapsamında, 'ya yeni silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildi.

Ukrayna'ya güncellenen listede yer alan 8 adet Leopard 1A5 tankı, 21 bin Gepard uçaksavar zırh mühimmatı, 10 su yüzeyi dronu, 2 zırhlı kurtarma aracı, 10 yer gözetleme radarı, 25 bin miğfer ve sahra hastanesi teslim edildi.

Ukrayna - Rusya savaşının başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana 'da 10 binden fazla Ukraynalı askerin eğitim aldığı, bu eğitimin maliyetinin de şu ana kadar yaklaşık 282 milyon avroyu bulduğu ifade edildi.

Almanya, Ukrayna'ya 2023'te yaklaşık 5 milyar, 2022'de ise yaklaşık 1,6 milyar avroluk askeri destek sağlamıştı.

Alman hükümeti, Ukrayna'ya 2024'te askeri yardımı 7,1 milyar avroya kadar çıkarma kararı almıştı.

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