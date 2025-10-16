Almanya ve Fransa anlaştı: Füzeler "Odin'in Gözü" ile tespit edilecek

Almanya ve Fransa, Avrupa’nın uzay tabanlı füze erken uyarı kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen, "Odin'in Gözü" anlamına gelen “Odin’s Eye” (Multinational Development Initiative for a Space-based Missile Early-Warning Architecture) projesi için uygulama anlaşmasını resmen imzaladı.



UZAYDAN ERKEN UYARI SİSTEMİ

Proje, balistik ve hipersonik füzelerin yanı sıra sivil roket fırlatmalarını da yörüngeden tespit etmeye odaklanıyor. Amaç, Avrupa’nın füze savunmasını güçlendirmek ve uzay gözetimini artırmak. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, imza töreninde projenin hedefini şu sözlerle özetledi:



“Avrupalılara tepki vermek için zaman kazandırmak. İster önleme, ister karıştırma, ister halkı uyarma anlamında.”

KITA GENELİNDE AĞ KURULACAK

Odin’s Eye, fırlatma anında füzelerin ısı imzasını algılayabilecek kızılötesi sensörlerle donatılmış bir uydu takımyıldızına dayanıyor. Ana sanayi yüklenicisi Alman OHB, Fransız ortakları Thales Alenia Space, ArianeGroup, MBDA, Onera ve Lynred ile birlikte çalışıyor. Finansman, Avrupa Birliği destekleriyle sağlanıyor ve üretim ağı birçok ülkeye yayılıyor.



Sistem sadece uzaya değil, yer radarı ve uydu verilerinin birleştiği çok katmanlı bir mimariye dayanıyor. Bu sayede, olası bir saldırıda karar vericilere birkaç dakika kazandırarak erken uyarıdan karşı hamleye kadar tüm süreç hızlandırılacak.



Siyasi açıdan Odin’s Eye, Avrupa’nın ABD’ye olan savunma bağımlılığını azaltmayı ve kıta içinde bir uzay-uyarı ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Almanya, bu kapsamda 2030’a kadar 35 milyar euroluk uzay stratejisi yürürlüğe koyacak.