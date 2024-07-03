Almanya ve İsveç, Suriye'de savaş suçu işledikleri iddiasıyla sekiz kişiyi tutukladı

Almanya ve İsveç'in işbirliğinde, Suriye'deki iç savaşta "insanlığa karşı suç" işledikleri gerekçesiyle sekiz kişi tutuklandı. Alman savcılar, tutuklananların, sivil protestocuları hedef alarak onlara ateş açtığını belirterek can kayıplarına dikkat çekti.

Almanya ve İsveç, Suriye'de savaş suçu işledikleri iddiasıyla sekiz kişiyi tutukladı

ve , 'de 2011'de patlak veren iç savaşta, insanlığa karşı işlenen suçlara karıştıkları iddiasıyla sekiz şüpheliyi tutuklandı.

Almanya Federal Savcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, gözaltına alınanların 13 Temmuz 2012 tarihinde Şam'ın Al-Yarmouk bölgesinde düzenlenen "hükümet karşıtı barışçıl bir protestoya yönelik şiddetli baskıya" katıldıklarından şüphelenildiği kaydedildi.

AFP'nin aktardığı açıklamada, Almanya'da gözaltına alınan dört kişinin "insanlığa karşı suç ve savaş suçu olarak nitelendirilen sivilleri öldürmek ve öldürmeye teşebbüs etmekten güçlü bir şekilde şüphelendikleri" belirtildi.

İsimleri Jihad A., Mahmoud A., Sameer S. ve Wael S. Mazhar J. olarak açıklanan kişilerin, Suriye askeri istihbarat servisi için çalıştığına inanılıyor.

Açıklamada, "Bu kişiler ve diğer işbirlikçileri, özellikle sivil protestocuları hedef alarak onlara ateş açtılar ve bunun sonucunda altı kişi öldü, diğerleri de ciddi şekilde yaralandı" denildi.

İsveçli savcılar ise bugün yaptıkları açıklamada, 2012 yılında Suriye'de insanlığa karşı suç işlediğinden şüphelenilen üç kişinin Almanya ile işbirliği içinde yürütülen bir soruşturma kapsamında İsveç'te tutuklandığını duyurdu.

Soruşturmadan sorumlu savcı Ulrika Bentelius Egelrud, şüphelilerin "Almanya, Eurojust ve Europol ile iyi işbirliği" sayesinde tutuklandığını söyledi. 

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