Almanya yarın sandığa gidiyor: 1 milyon Türk oy kullanacak

Almanya'da halk, 21. Federal Meclisi (Bundestag) belirlemek için yarın sandık başına gidecek.



Ülkede 30,6 milyonu kadın, 59,2 milyon seçmen 299 seçim bölgesinde, 630 milletvekilini belirlemek için oy kullanacak. Seçimlerde 2,3 milyon genç ilk kez oy verecek.



Yaklaşık 1 milyonu Türk olmak üzere 7,1 milyon yabancı kökenli seçmen, siyasi tercihlerini sandığa yansıtacak.



Toplam 29 partinin katılacağı seçimlerde 1422'si kadın olmak üzere, 4 bin 506 aday milletvekili olmak için yarışacak.



Türk kökenlilerin de farklı partilerden milletvekili adaylığını koyduğu seçimlerde parlamentoya girme şansı bulunan partilerde 53 Türk aday oldu.



16 eyalette 675 bin kişi sandıklarda görev yapacağı seçimlerde vatandaşlar yerel saatle 08.00'den 18.00'e kadar oy kullanabilecek.



BEŞ ADAY YARIŞACAK



Sosyal Demokrat Parti (SPD), mevcut Başbakan Olaf Scholz'u yeniden başbakan adayı gösterdi. "Karizmatik olmamakla ve heyecan verici konuşmalar yapamamakla" eleştirilen Scholz'un popülaritesi başbakanlık döneminde, özellikle de son 1,5 yılda büyük ölçüde yara aldı.



Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz’i aday gösterdi.

Eski Başbakan Angela Merkel'e karşı parti içi muhalefetin başını çeken Merz, Merkel'in göç konusunda ve Kovid-19 salgınında izlediği politikaların CDU seçmeninin bir bölümünü, aşırı sağcı AfD'nin "kollarına attığını" savundu.

Almanya'da son yıllarda "aşırı sağ popülizmin yüzü" olarak görülen 46 yaşındaki Alice Weidel, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin başbakan adayı olarak yarışa girdi.



AfD'nin "güçlü kadını" olarak da nitelendirilen Weidel, eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ı örnek alıyor.



Yeşiller ise Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'i başbakan adayı olarak gösterdi.

Sol Partiden ayrıldıktan sonra Ocak 2024'te kendi ismini taşıyan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) partisini kuran 55 yaşındaki Sahra Wagenknecht, felsefe ve modern Alman edebiyatı eğitimi aldı.



Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'nin yaptığı son ankete göre, ana muhalefetteki CDU/CSU, yüzde 28 oyla birinci sırada görülüyor.