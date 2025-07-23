İmzalar atıldı! Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Avrupa yapımı Eurofighter uçaklarının satışı için ön mutabakata vardı. Peki bu savaş jetleri hakkında neler biliniyor?
Ankara, Eurofighter Typhoon savaş jetleri için kritik anlaşmayı imzaladı.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Yaşar Güler, IDEF Savunma Sanayii Fuarı kapsamında, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı.
Açıklamada, anlaşmanın, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit ettiği belirtildi.
Bakanlık, iki ülkenin Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Türkiye’nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO’nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır."
Bu gelişmenin Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacağı da açıklamada belirtildi.
İNGİLTERE'DEN İLK AÇIKLAMA
Reuters haber ajansının bildirdiğine göre İngiltere hükümeti de anlaşmayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye ile Typhoon savaş jetleri için milyarlarca sterlin değerindeki ihracat anlaşması müzakereleri önümüzde haftalarda devam edecek" denildi.
ALMAN BASINI YAZMIŞTI
Alman basını bugün Almanya federal hükümetinin de Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş jetlerinin teslimatı için yeşil ışık yaktığını yazmıştı.
Alman Der Spiegel dergisinin bildirdiğine göre, Federal Güvenlik Konseyi, Ankara'dan gelen 40 adet Eurofighter savaş uçağı talebini olumlu karşıladı.
Uçakların Almanya'dan gelen parçalarla İngiltere'de üretileceği belirtildi.
"KESİN SAYI KARARLAŞTIRILMADI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün, satın alma görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti. Erdoğan, Almanya ve İngiltere'nin konuyu olumlu karşıladığını dile getirdi.
İngiliz basınına göre, jetlerin kesin sayısı ve özellikleri henüz kesin olarak kararlaştırılmadı. Türkiye 40 jetin tamamını sipariş ederse, sipariş bedelinin yaklaşık 4,75 milyar euro'ya ulaşacağı belirtiliyor.
"BAŞKA BİR NATO ÜYESİNE KARŞI KULLANILAMAZ"
Spiegel'in bilgilerine göre, hem Erdoğan hem de İngiliz hükümeti ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Alman hükümetinin kararı hakkında bilgilendirildi.
Habere göre Türkiye inceleme sürecinde uçakları sadece NATO ittifakı dayanışması çerçevesinde, yani ittifakın başka bir üyesine karşı kullanmayacağını taahhüt etti. Planlanan izin, federal hükümet tarafından verilmeden önce Miçotakis ile de görüşüldü. Yunanistan ise Fransa'dan 24 adet Rafale savaş uçağı satın aldı ve sonuncusu ocak ayında teslim edildi.
"TÜRKİYE SON DERECE DEĞERLİ BİR ORTAK"
Bir önceki hükümet döneminde Almanya, 2024 yılında yıllar sonra ilk kez Türkiye'ye büyük çaplı silah ihracatı izni vermişti.
Geçtiğimiz ekim ayında, dönemin Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye ziyaretinde Eurofighter anlaşmasına açık olduğunu belirtmişti. Ancak koalisyonun dağılması, olumlu bir kararın alınmasını engelledi. Merz, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son derece değerli ve önemli bir NATO ortağı olduğunu söylemişti.
EUROFIGHTER TYPHOON NEDİR?
Eurofighter, Avrupa’nın en büyük üç savunma şirketi olan İngiliz BAE Systems, Fransız Airbus ve İtalyan Leonardo’dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.
Eurofighter konsorsiyumunda İngiltere, İtalya ve İspanya ile birlikte Almanya da yer alıyor. Alman hükümetinin onayı olmadan, diğer partnerler üçüncü ülkelere satış yapamıyor.
Çift motorlu, delta kanatlı, çok rollü savaş uçağı olarak bilinen jetin tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapıldı.
Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri ise bu uçakların en belirgin özelliklerinden.
Eurofighter Typhoon, şu teknik özelliklere sahip:
Uzunluk: 15.96 metre
Mürettebat: 1 (2)
Kanat açıklığı: 10.95 metre
Kanat açıklığı: 5.28 metre
Kanat alanı: 51.2 m²
Boş ağırlık: 11 bin kilogram
Yüklü Ağırlığı: 16 bin kilogram
Azami kalkış ağırlığı: 23 bin 500 kilogram
Motor: 2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofan
Motor gücü: 60 KN
Yakıt kapasitesi: 5 bin litre
AZAMİ HIZ
Yüksek irtifada: 2 bin 495 kilometre/saat
Deniz seviyesinde: Mach 1.25 (1.530 kilometre/saat)
Menzil: 2 bin 900 kilometre (1.800 mil)
Servis yarıçapı: 19 bin 812 metre (65 bin ft )
Tırmanış: 315 metre/saat
İtiş/Ağırlık oranı: 1.15
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Almanya
- Savaş Uçağı