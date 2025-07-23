İmzalar atıldı! Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı

Ankara, Eurofighter Typhoon savaş jetleri için kritik anlaşmayı imzaladı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Yaşar Güler, IDEF Savunma Sanayii Fuarı kapsamında, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı.

Açıklamada, anlaşmanın, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit ettiği belirtildi.

Bakanlık, iki ülkenin Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Türkiye’nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO’nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır."

Bu gelişmenin Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacağı da açıklamada belirtildi.



İNGİLTERE'DEN İLK AÇIKLAMA

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre İngiltere hükümeti de anlaşmayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye ile Typhoon savaş jetleri için milyarlarca sterlin değerindeki ihracat anlaşması müzakereleri önümüzde haftalarda devam edecek" denildi.