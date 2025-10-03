Almanya'da 170 isimden hükümete çağrı: "İsrail'e destekten vazgeçin"

İsrail'in Gazze'yi işgaline ve Filistinlilere zulmüne yeterince tepki göstermeyen, Filistin'in tanınmasını iki devletli çözüm sürecinin son aşaması olarak gören ve birçok Avrupa ülkesinden farklı bir konumda bulunan Almanya'ya tepkiler artarak devam ediyor.

Eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile eski İsrail Meclis Başkanı Avraham Burg, Ortadoğu Uzmanı Daniel Gerlach, diplomat Philip Holzapfel'in de aralarında bulunduğu bilim, siyaset ve diplomasi dünyasından 170'den fazla etkin isim, Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail'e desteğini sürdüren Almanya hükümetinden Ortadoğu politikasında yön değişikliği yapması çağrısında bulundu.



"HOLOKOST KOŞULSUZ DESTEĞE YOL AÇMAMALI"

Alman hükümetine yönelik bildiriye imza atanlar, Almanya'nın İsrail politikasının uluslararası hukuka uygun olarak yeniden belirlenmesini talep etti. İmzacılar, Almanya'nın Holokost nedeniyle İsrail'e karşı olan sorumluluğunun İsrail hükümetine koşulsuz destek verilmesine yol açmaması gerektiğini, Almanya'nın İsrail'e verdiği desteğin Almanya'nın yasal ve ahlaki yükümlülüklerine, ulusal ve Avrupa çıkarlarına, Filistinlilerin temel haklarına ve bölgesel barış çabalarına uygun olması gerektiğini belirtti. Bildiride Almanya'nın İsrail'e olan sorumluluğunun hükümete değil Yahudilere karşı olduğu aktarıldı. İsrail'i öncelik yapan politikaların Almanya'nın uluslararası güvenliğine zarar verdiği, hukuk ve anayasadan uzaklaşmasına neden olduğu da vurgulandı.



İSRAİL MERKEZLİ ÜRÜNLERE YASAK TALEBİ

Bildiriye imza atan isimler, Alman hükümetinden İsrail'e tüm silah ve askeri teçhizatın ihracatının yasaklanmasını, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını, İsrail merkezli ürünlerin Avrupa Birliği'ne ithal edilmesinin yasaklanmasını talep etti. İmzacılar, Almanya'nın iki devletli çözümü hayata geçirmek ve 1967 sınırları içinde bir Filistin devletini tanımak için Fransa ve İngiltere gibi devletlerin izlediği yolu takip etmesini, Birleşmiş Milletler (BM) Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) mali desteğini artırmasını, Gazze Şeridi'ndeki BM çalışanlarının ve gazetecilerin korunması için çaba göstermesini de istedi.