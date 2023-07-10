Almanya'da 2022'de aile içi şiddet vakalarında artış

Almanya'da aile içi şiddet vakalarında önceki yıla göre artış görüldü.



Alman medyasında yer alan haberlerde, 2022'de ülkede 157 bin 550 aile içi şiddet vakası kaydedildiği, bunun da günde 432 vakaya karşılık geldiği belirtildi.



Haberlerde, 2021'de yaklaşık 144 bin aile içi şiddet vakası yaşandığı, geçen yılki artışın bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 9,5 olduğu ifade edildi.



Şiddet görenlerin yüzde 80'inin kadın olduğu belirtildi.



İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, aile içi şiddet vakalarına karşı sert bir yaklaşım çağrısında bulunarak, "Şiddet uygulayan suçlular, bir daha radardan kaybolmamalı. İlk şiddet saldırısından sonra evden atılmaları gerekir." dedi.



Faeser, Aile Bakanı Lisa Paus ve Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ile salı günü Berlin'de, aile içi şiddet raporunu kamuoyuna açıklayacak.

