Almanya'da 24 saatlik havalimanı grevi: 3 bin 400 uçuş iptal oldu

Almanya'da Ver.di işçi sendikasının çağrısı üzerine havalimanı çalışanları bugün iş bıraktı. Münih, Stuttgart, Frankfurt, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg ve Leipzig-Halle havalimanlarındaki kamu ve yer hizmetleri çalışanları 24 saatlik greve gitti. Grev nedeniyle 3 bin 400'den fazla uçuş iptal olurken, 510 binden fazla yolcu ise iptallerden etkilendi.

Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda 246 uçuş iptal edildi, bu iptallerden yaklaşık 67 bin yolcu etkilendi. Yer hizmetleri personellerinin iş bırakması nedeniyle terminal içerisindeki pek çok işlem noktası ve bankolar boş kaldı.

Uçuş bilgi panolarında iptallere ilişkin bilgilere yer verildi. Bazı yolcular ise grevin bitmesinin ardından uçuşları yapabilmek için havalimanında beklemeye başladı.

Almanya'nın en büyük havaalanı olan Frankfurt Havalimanı'nda ise bin 170 uçuş iptal edildi, 150 binden fazla yolcu etkilendi. Münih Havalimanı'nda 820, Stuttgart Havalimanı'nda 177, Köln/Bonn Havalimanı'nda 160 uçuş iptal edildi.

