Almanya'da 3 aydır kayıp olan Mine'nin cansız bedeni bulundu

Alman basınında yer alan haberlere göre, Mine O.’yu, kocasının öldürdüğü ve ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği belirtildi.



Kaybolan Mine O.'yu uzun süredir arayan Alman polisi, gelen bir ihbar üzerine ailenin garajında arama yaptı.



Polis, aylardır kayıp olan Mine O.'ya ait kıyafetler ve cep telefonunu garajda bulunca, zaten şüpheli olarak takip edilen koca Ercan E.’yi gözaltına aldı.



Şüpheli olarak Alman polisi tarafından gözaltına alınan Ercan E. bir çocuk annesi eşi Mine O. için kayıp başvurusu yapmıştı.

Gece yarısına kadar süren ifadede Ercan E.'nin eşi Mine O.'yu öldürdüğünü ve cesedini de Untermaiderich semtinde bir okulun yanında bulunan ormanlık alana gömdüğünü polislere itiraf ettiği belirtildi. Ceset üzerine yapılacak otopsinin ardından 26 yaşındaki Mine O.'nun nasıl öldürüldüğünün ortaya çıkması bekleniyor.



Duisburg Polisi, Mine O. olayı ile ilgili bilgisi olan vatandaşların en yakın polis birimine bilgi vermelerini bekliyor.