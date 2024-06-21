Almanya’da 3 kişi casusluk şüphesiyle tutuklandı

Almanya Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna, Rus ve Ermenistan vatandaşı 3 kişinin yabancı bir servis adına casusluk yaptıkları şüphesiyle tutuklandığı belirtildi.

Almanya’da 3 kişi casusluk şüphesiyle tutuklandı
Arşiv

’da casusluk şüphesiyle tutuklananlar listesine yenileri eklendi.

Almanya Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada Ukrayna, Rus ve Ermenistan vatandaşı 3 kişinin yabancı bir servis adına casusluk yaptıkları şüphesiyle tutuklandığı belirtildi.

Yetkililer tutuklanan 3 kişinin kimliklerini Robert A., Vardges I. ve Arman S. olarak açıkladı. Tutukluların Almanya’ya ülkede yaşayan bir Ukraynalı hakkında bilgi toplamak üzere geldiği aktarıldı.

Öte yandan Almanya’da geçtiğimiz yıl Rusya adına casusluk yaptığı şüphesi ile Askeri Tedarik Ajansı’ndan bir yetkili tutuklanmıştı. Kimliği Thomas H. olarak belirlenen Almanya uyruklu zanlının geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu yana Rusya'nın Bonn'daki konsolosluğuna ve Berlin'deki büyükelçiliğine kendi inisiyatifiyle defalarca başvurarak işbirliği teklif ettiği aktarılmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

El Salvador'da sel faciası: Ölü sayısı yükseliyor

El Salvador'da sel faciası: Ölü sayısı yükseliyor

Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na siber saldırı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na siber saldırı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden Refah'taki saldırıya kınama

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden Refah'taki saldırıya kınama

İran televizyonlarında internet yasakları ve zorunlu başörtüsü tartışması

İran televizyonlarında internet yasakları ve zorunlu başörtüsü tartışması

Arjantin'in, Osaka-Kansai Expo 2025'ten çekildiği açıklandı

Arjantin'in, Osaka-Kansai Expo 2025'ten çekildiği açıklandı

Hamas, Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili iddiasını yalanladı

Hamas, Netanyahu'nun Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili iddiasını yalanladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...