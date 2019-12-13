Almanya'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, 25 yaralı

Magdeburg polisinden yapılan açıklamada, patlamanın bu sabah yerel saat ile 08.55’te Berthold-Brecht Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.



Açıklamada, binadakilerin tahliyesinin sürdüğü aktarıldı.



Harz Emniyet Müdürlüğü'nden Uwe Becker de basına yaptığı açıklamada patlamada 1 kişinin öldüğünü, en az 25 kişinin yaralandığını belirtti.



Becker, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.



MDR televizyonunun haberinde de olay yerine çok sayıda kurtarma ekibinin sevk edildiği, ambulans helikopterin ağır yaralıları hastaneye götürdüğü aktarıldı.