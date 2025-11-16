Almanya'da 535 kişi aranıyor

Almanya'da yakalama kararı bulunan 535 aşırı sağcı ismin arandığı bildirildi.

Federal Meclisteki Sol Partinin verdiği soru önergesine yanıt olarak Federal İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre üçte biri şiddet suçlarından olmak üzere 535 aşırı sağcı polis tarafından aranıyor. Bu kişiler hakkında toplam 714 suçtan yakalama kararı bulunuyor.

Aranan kişilerden 20'sinin Polonya'da, 13'ünün Avusturya'da olmak üzere 115'inin yurt dışında bulunduğu ifade edildi.

Federal Anayasayı Koruma Ofisinin (BfV) 2024'te 37 bin 835 aşırı sağcı suçu kayıtlara geçirdiği, bu sayının 2023'e kıyasla yüzde 47,4'lük artış gösterdiği bildirildi