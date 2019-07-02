Almanya'da Brandenburg Havalimanı; iki Almanya'nın birleşmesi sonrasında ülkenin yeniden küresel bir destinasyon olarak ortaya çıkışının simgesi olması için inşa edildi. Milyarlarca euroya mal olan yapının 2012'de açılarak hizmete girmesi planlanıyordu.
İnşaat başladıktan sonra havalimanının boyutları ve iç tasarımı defalarca değiştirildi. Terminal binasının kapasitesi iki katına çıkarıldı, yeni katlar eklendi.
Yangın dedektörleri ve otomatik acil çıkış kapıları gibi çalışmayan pek çok nokta tespit edildi. Hatalı tesisat nedeniyle yüzlerce kilometrelik kablo tesisatı yeniden döşendi.
Açılış sürekli ertelendiği için panolardan bazıları daha kullanılmadan eskidi. Terminal binasını işleten şirket, havalimanının gelecek yıl açılacağını söylüyor.
Almanya'da 550 bin teknik hatası olan havalimanı açılamıyor
NTV HaberDünya
Almanya'nın başkenti Berlin'de inşaatına 2006'da başlanan ve milyarlarca euroya mal olan Brandenburg Havalimanı ilan edilen açılış tarihinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen hala hizmete giremedi. Terminal kapılarından kablo tesisatına düzeltilmesi gereken 550 bin teknik hatası olan havalimanı birçok Alman için "ulusal travma"ya dönüştü.
Almanya'da Brandenburg Havalimanı; iki Almanya'nın birleşmesi sonrasında ülkenin yeniden küresel bir destinasyon olarak ortaya çıkışının simgesi olması için inşa edildi. Milyarlarca euroya mal olan yapının 2012'de açılarak hizmete girmesi planlanıyordu.