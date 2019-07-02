Almanya'da Brandenburg Havalimanı; iki Almanya'nın birleşmesi sonrasında ülkenin yeniden küresel bir destinasyon olarak ortaya çıkışının simgesi olması için inşa edildi. Milyarlarca euroya mal olan yapının 2012'de açılarak hizmete girmesi planlanıyordu.



İnşaat başladıktan sonra havalimanının boyutları ve iç tasarımı defalarca değiştirildi. Terminal binasının kapasitesi iki katına çıkarıldı, yeni katlar eklendi.



Yangın dedektörleri ve otomatik acil çıkış kapıları gibi çalışmayan pek çok nokta tespit edildi. Hatalı tesisat nedeniyle yüzlerce kilometrelik kablo tesisatı yeniden döşendi.



Açılış sürekli ertelendiği için panolardan bazıları daha kullanılmadan eskidi. Terminal binasını işleten şirket, havalimanının gelecek yıl açılacağını söylüyor.

