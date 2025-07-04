Almanya’da 6 aylık gönüllü askerlik planı: "İş dünyası endişeli"

Rusya-Ukrayna savaşı 3 yılı aşkın süredir devam ederken, NATO ülkeleri savunma kapasitelerini artırmak için çeşitli adımlar atmaya devam ediyor. Almanya’nın da bu bağlamda ülkedeki yedek asker sayısını artırmak için 6 aylık gönüllü askerlik planını hayata geçireceği iddia edildi.



Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Almanya’nın söz konusu askerlik planı çerçevesinde, askerlere basit görevler konusunda 6 aylık bir eğitim verileceğini anlattı. Gönüllülük esasına dayalı olacağı ifade edilen bu planın hayata geçirilmesi halinde Almanya’nın halihazırda 100 bin olan eğitimli yedek asker sayısını iki katına çıkarabileceği düşünülüyor. Almanya Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili yorumda bulunmayı reddetti.



İŞ DÜNYASINDA “İŞGÜCÜ REKABETİ” ENDİŞESİ



Öte yandan, Almanya’daki Hristiyan Demokrat - Sosyal Demokrat koalisyon hükümetinin askerlik konusunda bu ve buna benzer bir adım atması iş dünyasında endişeyle karşılanıyor.



The Financial Times (FT) gazetesinin haberine göre, Almanya ordusunun yeni asker bulma çabası, kendileri de personel bulma konusunda zorluklar yaşayan işletmelerde endişeye sebep oldu. Zorunlu askerlik ya da benzer bir sistemin hayata geçirilmesi halinde bunun iş piyasasındaki rekabeti artırabileceği düşünülüyor.



Gazeteye konuşan iş dünyası temsilcileri, Almanya ordusunu güçlendirme çabalarını desteklediklerini ancak zorunlu askerlik gibi bir sisteme geri dönülmesinin halihazırda kalifiye eleman bulma konusunda zorluk yaşayan şirketler için yeni bir zorluk teşkil edeceğini anlattı.



Ülkenin en büyük işveren örgütü BDA’nın direktörü Steffen Kampeter, bu “kritik güvenlik durumunda” Almanya’nın “silahlı kuvvetlerini güçlendirme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ancak ordunun sivil personel talebi konusunda rekabet edebileceğini" söyledi. Kampeter, “Evet, daha fazla aktif askere ihtiyacımız var. Evet, yedek asker sistemini genişletmemiz gerekiyor. Ama sadece güçlü bir ekonomi bunu mümkün kılabilir” dedi.



“GEREKLİ PERSONEL BİZDEN ALINIRSA ÇALIŞMA ŞARTLARI ÖNEM KAZANIR”



OECD verilerine göre, işsizliğin rekor seviyelerde olduğu, aynı zamanda en kısa çalışma saatlerine sahip olan Almanya’da hükümet, ekonomiyi canlandırmak adına çalışma saatlerini de uzatmayı hedeflerken, bunun ayrıca sağlık, eğitim ve mühendislik gibi sektörlerdeki kalifiye eleman eksikliğini gidereceği umuluyor.



Kampeter’e göre ise silahlı kuvvetlerin işçiler için rekabeti artırması durumunda bu çabalar da daha hayati bir hal alabilir. Kampter, “Eğer gerekli personel bizden alınırsa, bu, haftalık çalışma saatleri, çalışma hayatının uzunluğu, yarı zamanlı çalışanların iş piyasasına daha iyi entegre edilmesi gibi meselelerin daha da önemli bir hal alacağı anlamına geliyor” dedi.



Öte yandan, geçen yıl Münih kentindeki Ifo enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma da zorunlu askerliği hayata geçirmek yerine gönüllü askerlik programını daha çekici kılmak için para harcamanın daha iyi olacağını ortaya koymuştu.



Almanya Maliye Bakanlığı’nın yaptırdığı araştırma, zorunlu askerlik modelinin ülke için yüksek ekonomik maliyetlerinin olacağı, insanların iş ya da eğitim hayatına girişlerini geciktirerek mali şartlarına darbe vuracağı uyarısında bulunmuştu.

