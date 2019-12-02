Almanya'da 6 bin 500 makine mühendisi eksik

Almanya'da 1955 yılından bu yana rekor düzeyde makine mühendisinin istihdam edilmesine karşın, makine sektöründe halen mühendis açığı bulunduğu kaydedildi.



Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği Başkanı Carl-Martin Welcker Alman haber ajansı dpa'ya verdiği demeçte ülkede halen 199 bin 800 makine mühendisinin istihdam edildiğini belirterek, mevcut durumda 6 bin 500 mühendise daha gereksinim duyulduğunu söyledi.



Welcker, uluslararası ticari krizler, düşen konjonktür ve yapısal değişikliklerin ihracata endeksli branşı olumsuz yönde etkilemesine rağmen makine mühendislerine olan talebin yüksek olduğunu belirterek, ''Bu sektördeki ihtiyacımız çok fazla. Orta vadede makine mühendisi ve elektrik mühendisi açığımız olacak'' dedi.



Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği tarafından yapılan bir araştırma da makine mühendislerine olan gereksinimi ortaya konuyor.



Araştırmaya katılan 320 şirketin verilerine göre yakın zamanda mühendis açığı yüzde 64 oranında olacak. Bundan üç sene önce yapılan son araştırmada açık yüzde 51 oranındaydı. Araştırma 1955 yılından bu yana düzenli olarak yapılıyor.



Mühendis açığı nedeniyle sektörde inovasyonun da sekteye uğrayabileceği uyarısında bulunan Alman Makine ve Tesis Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hartmut Rauen ise ''Aslında ilginç çalışma alanları olan ve yüksek maaş vaadinde bulunan bir sektörüz. İş hayatına yeni başlayan mühendisler yılda ortalama 52.000 Euro kazanabiliyor'' dedi.

