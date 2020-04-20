Almanya'da 8 Türk daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Ülkede corona virüs nedeniyle ölen Türk sayısı 87 oldu.

Anadolu Ajansı 20.04.2020 - 00:20 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 03:23

almanya corona.jpg

İlişkili Haberler

Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı

Corona virüste son durum: Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı

KKTC'den getirilen 189 kişi Van'da yurda yerleştirildi

KKTC'den getirilen 189 kişi Van'da yurda yerleştirildi

SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsten 2 bin 17 can kaybı

SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsten 2 bin 17 can kaybı

Almanya'da corona virüs önlemleri gevşetiliyor

Almanya'da corona virüs önlemleri gevşetiliyor

Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşının daha yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg, Nürnberg, Mainz ve Stuttgart bölgelerinden 8 Türk corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölenlerden bazılarının kimsesi olmadığı ve bu nedenle Almanya'da defnedilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 87'ye yükseldi.

Ülkede corona virüs vaka sayısı yaklaşık 145 bin 185'e, corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 586'ya çıktı.

ALMANYA SAĞLIK BAKANI: İYİLEŞENLER YENİ VAKALARDAN FAZLA

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...