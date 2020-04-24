Almanya'da 9 Türk daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Berlin, Hamburg, Nürnberg ve Münih bölgelerinden 9 Türk Corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Vefat edenlerden M.Y'nin eşinin de 2 gün önce Covid-19 nedeniyle öldüğü ve diğer hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de Corona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ev karantinasında oldukları öğrenildi.



Bu ölümlerin ardından Almanya'da Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 109'a yükseldi.



Ülkede Corona virüs vaka sayısı 154 bin 159'a, Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 653'e çıktı.