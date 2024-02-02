Almanya'da 90 bin toplu taşıma işçisi yaşamı durdurdu

Son dönemde Avrupa'yı saran işçi grevleri büyürken Almanya'da toplu taşıma çalışanları yeniden iş bıraktı.



Avrupa genelinde çiftçilerin yaşamı durduran protestolarının duraklarından biri de Almanya'ydı. Ülkede, havalimanı ve toplu taşıma işçileri de uzun süredir iş bırakma eylemleriyle Olaf Scholz hükümetine seslerini duyurmaya çalışıyordu.



Almanya'da havalimanı işçileri birçok noktada dün greve gitmiş, 200 bin yolcu eylemden etkilenmişti. Bugün de yeni bir grev otobüs ve tramvay istasyonlarında başladı.



İşçi sendikası Verdi'nin çağrısıyla 90 bin toplu taşıma işçisi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için iş bıraktı. Bavyera hariç tüm eyaletlerde çağrısı yapılan grev, son haftalarda işçilerin sesini güçlü şekilde duyurduğu eylemlerin devamı olarak gerçekleşti.



Reuters'a konuşan Verdi'nin otobüs ve demiryolları grup başkanı Andreas Schackert, "Grevler, operasyonların başlangıcından sonuna kadar sürecek" dedi.



Verdi'nin taleplerinin merkezinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alırken, çalışma saatlerinin azaltılması ve tatil haklarının arttırılması da istendi.



"Toplu taşımada dramatik bir işgücü açığı ve çalışanlar üzerinde inanılmaz bir baskı var" diyen sendikanın başkan yardımcısı Christine Behle, geçen pazartesi yaptığı açıklamada, yeterli personel olmadığı için her gün tüm yol ücreti olan bölgelerde otobüs ve tren seferlerinin iptal edildiğini söylemişti.