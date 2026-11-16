Almanya'da 90 yıllık sığınak 398 bin eurodan satışa çıkarıldı

Almanya 'da bir açık artırma sitesinde yer alan ilan kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.



Almanya'nın başkenti Berlin 'de faaliyet gösteren bir açık artırma portalında yer alan bilgilere göre, kentin en lüks semtlerinden biri olan Charlottenburg'da 90 yıllık sığınak satışa çıkarıldı.



İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce 1936 yılında inşa edilen ve 618 metrekarelik alana sahip sığınağın 398 bin euro (22 milyon 106 bin TL) açık artırma bedeli ile satılacağı bilgisine yer verildi.