Almanya’da 900 yıllık olağanüstü keşif: Hristiyanlığı yayan piskopasa ait!

Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletine bağlı Klotzow köyünde, üzerinde resim oyulmuş yaklaşık 900 yıllık bir taş bulundu. Arkeologlar, taşta yer alan figürün bölgeye Hristiyanlığı getiren piskopos Otto'yu temsil edebileceğini öne sürüyor.



Bir evin yenileme çalışmaları sırasında, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki taş, ev sahibi Peter Wittenberg tarafından yerin birkaç santimetre altındaki tabakada tesadüfen keşfedildi. Wittenberg, taşın üstündeki oymaları fark ettikten sonra yetkililere başvurdu.

12. YÜZYILA AİT



Arkeologlar, taşın 12. yüzyıla ait olduğunu ve "bildstein" olarak bilinen tarihi eserlerden biri olduğunu belirledi. Bildsteinler, genellikle Almanya ve Polonya'nın Baltık kıyılarında bulunan, üzerinde yazılar yerine çizimlerin yer aldığı taşlardır.



Yetkililer, taşta resmedilen kişinin elinde bir haç tuttuğunu ve bu yüzden dini bir figür olabileceğini ifade ediyor. Bu tür taşların ilk defa bulunduğunu belirten arkeologlar, figürün Pomeranya'da Hristiyanlığı yaymaya çalışan Otto isimli piskoposa ait olabileceğini düşünüyor. Pomeranya bölgesi, günümüz Polonya'sının batısını ve Almanya'nın doğusunu kapsıyor.

ÜÇ BOYUTLU MODELLERİ OLUŞTURULACAK



Eyaletle çalışan arkeolog Dr. Detlef Jantzen, "Bildstein, Otto'yu resmetmese bile kesinlikle olağanüstü bir bulgu" diyerek, taşın Hristiyanlığın Pomeranya’daki ilk zamanlarına dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti.



Araştırmacılar, taşın köydeki eski bir kiliseden gelmiş olabileceğini düşünüyor. Bu durum, taşın üzerindeki figürün Otto olma ihtimalini güçlendiriyor. Daha detaylı inceleme için taşın üç boyutlu modelleri oluşturulacak.

