Almanya’da AfD, anketlerde ilk sıraya yerleşti

Forsa Enstitüsü tarafından yayımlanan son ankete göre, bugün seçim yapılsa seçmenlerin yüzde 26’sı AfD’ye oy verecek. Bu oran, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki merkez sağ muhafazakâr blokun yüzde 24’lük desteğinin önüne geçti.

MERKEZ SİYASETTE TEDİRGİNLİK ARTIYOR

Bu gelişme, Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin önde olduğu bir dönemde, Avrupa genelinde merkez siyasetçilerde tedirginliği artırıyor. Son yıllarda Polonya’dan Hollanda’ya, Portekiz’den Romanya’ya kadar birçok ülkede sağ popülist partiler yükselişte. İngiltere’de de Nigel Farage’ın sert sağcı Reform UK partisi, anketlerde birinci sırada.



AfD, 2013’te Avrupa borç krizi sırasında euro karşıtı bir platformla kurulduğunda küçük bir partiydi. İlk yıllarında düşük oy oranlarıyla yetinen parti, bugün açıkça radikal söylemleriyle bilinen lideri Alice Weidel yönetiminde sert göçmen karşıtı ve sağ popülist bir çizgide ilerliyor.

Bazı siyasetçiler, partinin aşırılığı nedeniyle Almanya Anayasası’nın Nazi döneminin tekrarını önlemeye yönelik hükümleri kapsamında yasaklanması gerektiğini savunuyor.

MERZ'E DESTEK HIZLA ERİYOR

Forsa anketi, Merz’in başbakanlığının ilk 100 gününde halk desteğinin hızla eridiğini de ortaya koydu. Almanların yüzde 67’si Merz’in performansından memnun değil. Almanya'da bir sonraki genel seçimlerin 2029’da yapılması planlanıyor.