Almanya’da AfD kongresine protesto ablukası

Sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve sol partilerin çağrısıyla toplanan göstericiler, kongre merkezine giden bazı yolları kapattı.

Polis, Erfurt ve çevresindeki protestolara yaklaşık 15 bin kişinin katıldığını açıkladı.

YOLLARI KAPATTILAR

AfD’nin iki günlük kongresi öncesinde kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Almanya ’nın farklı bölgelerinden takviye polis ekipleri Erfurt’a gönderildi. Çevik kuvvet ekiplerinin gözetiminde göstericiler, kongre merkezine ulaşan yollar ve otoyollar üzerinde oturma eylemi yaptı.

Protestocular, AfD’nin göçmen karşıtı ve milliyetçi politikalarına tepki gösterdi.

AFD LİDERLERİ YENİDEN SEÇİLDİ

Protestoların gölgesinde başlayan kongrede AfD eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla yeniden seçildi.

İki lider, partinin son yıllarda ulusal ölçekte yükselişe geçtiği dönemin başlıca isimleri olarak öne çıkıyor.

AfD, son anketlerde Başbakan Friedrich Merz’in CDU/CSU muhafazakar blokunun önünde görünüyor.

WEIDEL: SON ŞANSIMIZ

Açılış konuşmalarında AfD liderleri protestocuları hedef aldı ve gösterileri “anti-demokratik” olarak nitelendirdi.

Alice Weidel, “Bu, ülkemizi kurtarmak için son şansımız” dedi.

Weidel, giderek daha fazla kişinin Almanya’nın “gerilemesine” karşı AfD’yi desteklediğini savundu.

Partinin göçmen karşıtı çizgisi kongrede de öne çıktı. AfD’nin sosyal medya yayınında kongre başlamadan önce “Onları geri gönderin” adlı bir şarkı çalındı. Kongre merkezinde ise “SEN sınır dışı edileceksin” gibi sloganların yer aldığı kartlar satışa sunuldu.

GÖÇMEN KARŞITI MESAJLAR ÖNE ÇIKTI

Weidel, konuşmasında göç politikasına sert mesajlar verdi.

“Suçluların ve yasa dışı göçmenlerin artık Almanya’da yeri yok” diyen Weidel, “Onları kararlılıkla sınır dışı edeceğiz, çünkü ülkemiz daha iyisini hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Partinin en tartışmalı isimlerinden Björn Höcke de konuşmasında Almanya’nın eski güvenli günlerine dönmesi gerektiğini savundu.

Höcke, “Büyük Almanya, insanların akşam şehir parkında yürümekten korkmadığı Almanya’dır” dedi.

ANKETLERDE ÖNDE

AfD kongresi, eylül ayında doğudaki Saksonya-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yapılacak seçimler öncesinde düzenlendi.

Parti, bu seçimlerde elde edilecek başarının ulusal düzeyde iktidar yolunu açabileceğini düşünüyor.

Tino Chrupalla, kongrede yaptığı konuşmada, “Yöneteceğiz. Önce eyalet düzeyinde, sonra ulusal düzeyde” dedi.

Chrupalla ve Weidel rakipsiz olarak yeniden seçildi. Ancak Chrupalla’nın oy oranı yüzde 70’te kaldı. Bu oran, iki yıl önce aldığı yüzde 81’lik desteğin altında kaldı.

RUSYA POLİTİKASI DA GÜNDEMDE

Saksonyalı eski bir boyacı ve vernik ustası olan Chrupalla, Ukrayna’ya askeri yardımın durdurulmasını savunuyor.

Chrupalla, Berlin ile Moskova arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini belirtiyor. Almanya ve Rusya arasındaki ilişkiler, Ukrayna savaşı nedeniyle açık şekilde düşmanca bir hatta ilerliyor.

AFD’YE KARŞI “GÜVENLİK DUVARI”

10 yıldan uzun süre önce kurulan AfD, milliyetçi söylemleri, göçmen karşıtı politikaları ve ekonomik durgunluktan rahatsız seçmenlere dönük mesajlarıyla destek topladı.

Muhalifleri ise AfD’yi ırkçı politikalar savunmakla ve Almanya’nın demokratik değerleriyle bağdaşmayan bir çizgide olmakla suçluyor.

Almanya’daki ana akım partiler, AfD ile işbirliğini reddediyor. Bu strateji, partiyi koalisyon hükümetlerinin dışında tutmayı amaçlayan “güvenlik duvarı” olarak adlandırılıyor.

AfD liderleri ise Almanya’nın demokratik düzenine karşı oldukları iddiasını reddediyor.

Parti, bu yılın başında iç istihbarat servisinin kendisini “aşırılıkçı” olarak sınıflandırmasını askıya aldıran bir mahkeme kararı kazanmıştı.

Son anketlerde AfD’nin desteği yüzde 29’a kadar çıkarken, Merz’in CDU/CSU blokunun desteği yaklaşık yüzde 22 seviyesinde görünüyor.

AfD’nin en güçlü desteği, eski komünist doğu eyaletlerinden geliyor. Anketler, bu bölgelerde geleneksel parti sistemine duyulan hayal kırıklığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.