Almanya'da AfD krizi: "Ruslara çalışıyorlar"

Berlin’deki Bundestag oturumunda bazı vekiller, AfD’yi “Kremlin’e sadık bir uyuyan hücre” olarak nitelendirdi. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Marc Henrichmann, AfD’nin son bir yılda Alman ordusu (Bundeswehr) ve kritik altyapılara ilişkin 47 ayrı soru önergesi verdiğini belirterek, bu taleplerin “Rusya’nın çıkarına bilgi toplama girişimi” olabileceğini söyledi.

“KUKLAYA DÖNÜŞTÜ”

Henrichmann, “AfD, Kremlin tarafından ipi çekilen bir kuklaya dönüştü” ifadelerini kullandı. Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Sonja Eichwede ise partiyi “Rus çıkarlarının taşeronu” olmakla suçladı.

Tartışmaların odağında, AfD’nin haziran ayında yönelttiği ve Alman ordusunun drone savunma stratejileri ile operasyonel kapasitesi hakkında 50’den fazla soru içeren önergesi yer aldı. Federal hükümet bu soruların bir kısmını “gizli bilgi” kapsamına alarak yanıtlamayı reddetti.

Thüringen Eyaleti İçişleri Bakanı Georg Maier, AfD’nin soru önergesi hakkını kötüye kullandığını belirterek, “Parti uzun süredir kritik altyapılar hakkında tehlikeli detaylar toplamaya çalışıyor” uyarısında bulundu.

“ÇOKTAN TUTUKLANMIŞ OLURDUK”

Öte yandan AfD milletvekilleri, suçlamaları “seçim öncesi bir karalama kampanyası” olarak nitelendirdi. AfD Grup Başkanvekili Markus Frohnmaier, “Eğer biz gerçek bir güvenlik tehdidiysek, çoktan tutuklanmış olurduk” dedi.

Frohnmaier ve bazı AfD üyelerinin Rusya’yla yakın ilişkileri, Moskova ziyaretleri ve Kremlin yanlısı söylemleri, partinin dış bağlantılarına dair iddiaların dile getirilmesine yol açıyor.

Son haftalarda Rusya’ya ait olduğu düşünülen drone’ların Avrupa hava sahasını ihlalleri ve Almanya’daki bazı havaalanlarının geçici olarak felç olması ise, ülkedeki casusluk endişelerini daha da artırmış durumda.