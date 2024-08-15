Almanya'da aktivistlerden dört havalimanında eylem

Almanya'da 8 iklim aktivistinin dört havalimanında fosil yakıt kullanımının durdurulması talebiyle yaptıkları eylem sonucunda Köln-Bonn, Nürnberg Havalimanları uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Almanya'da aktivistlerden dört havalimanında eylem

Almanya'da iklim aktivistleri eylemlerine bir yenisini daha ekledi.

Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grubun 8 üyesi, Alman hükümetini 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımının durdurulması için küresel bir anlaşma yapmaya çağıran eylemler düzenledi.

Berlin Brandenburg yetkilileri bir çiti keserek havalimanına giren 2 eylemcinin uzaklaştırıldığını ve uçuş operasyonlarının etkilenmediğini söyledi.

Stuttgart Havalimanında da taksi yolunu kapatan 2 aktivist polis tarafından uzaklaştırıldı ve operasyonlarda herhangi bir iptal veya gecikme yaşanmadı.

Nürnberg Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, aktivistlerin eylemleri nedeniyle uçuşların en az 1 saat askıya alındığı belirtildi.

Havalimanında 6 uçuş ertelenirken, 1 uçuş iptal edildi. Köln-Bonn Havalimanı tarafından yapılan açıklamada ise, trafiğin erken saatlerde durdurulduğu ve bazı gecikmelerin yaşandığı kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, protestocuların suç teşkil eden eylemlerinin “tehlikeli ve aptalca” olduğunu söyledi.

Faeser, Bakanlığın bu tür eylemlere karşılık ağır hapis cezaları önerdiğini ve güvenliğin önemli ölçüde iyileştirilmesi için havalimanlarını zorladığını sözlerine ekledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

DÜNYA HABERLERİ

Mahmud Abbas kimdir? Meclis'te konuşacak olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın hayatı

Mahmud Abbas kimdir? Meclis'te konuşacak olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın hayatı

Gazze'de ateşkes için kritik gün: Doha'da görüşmeler başladı

Gazze'de ateşkes için kritik gün: Doha'da görüşmeler başladı

Biri 335 yıl,diğeri 38 dakika: Tarihin en uzun ve en kısa savaşları!

Biri 335 yıl,diğeri 38 dakika: Tarihin en uzun ve en kısa savaşları!

İsrail yalanladı: Trump, ateşkes için Netanyahu ile görüşmedi

İsrail yalanladı: Trump, ateşkes için Netanyahu ile görüşmedi

Ukrayna'nın sınır ötesi saldırısı savaşın seyrini değiştirebilir mi?

Ukrayna'nın sınır ötesi saldırısı savaşın seyrini değiştirebilir mi?

Gazzeli kadın ve kız çocukları bitten korunmak için saçlarını kesiyor

Gazzeli kadın ve kız çocukları bitten korunmak için saçlarını kesiyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...