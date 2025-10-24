Almanya’da alarm: Uyuşturucu kullanımında patlama yaşanıyor

Hükümetin uyuşturucu komiseri Hendrik Streeck, Avrupa’daki üretimin yükselmesiyle birlikte bu maddelerin her zamankinden daha kolay ve ucuz erişilebilir hale geldiğini söyledi.



Streeck’in açıkladığı yıllık rapora göre, son beş yılda kokain kaçakçılığı vakaları yüzde 45’ten fazla arttı. Alman polisinin el koyduğu MDMA (ecstasy) miktarı yüzde 115, metamfetamin yüzde 13 ve amfetamin yüzde 8 oranında yükseldi. 30 yaş altındaki uyuşturucu kaynaklı ölümler ise 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 14 arttı.

SEBEBİ ÜRETİM PATLAMASI

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkenin “büyük bir uyuşturucu problemiyle” karşı karşıya olduğunu söyleyerek artan talebin Avrupa’daki üretim patlamasından kaynaklandığını belirtti. Dobrindt ayrıca, bir önceki merkez sol hükümet döneminde yürürlüğe giren esrarın kısmen yasallaştırılmasını eleştirerek bunun “kullanımı teşvik ettiğini” savundu.



Raporda, Almanya’daki uyuşturucu kaynaklı ölümlerin 2024’te yüzde 4 azalarak 2 bin 137’ye gerilediği, ancak bu sayının hala tarihteki en yüksek ikinci seviye olduğu kaydedildi. Uyuşturucuyla bağlantılı suçların azaldığı da belirtildi, ancak bu düşüşün esrarın yasal statüsünden kaynaklandığı ifade edildi.