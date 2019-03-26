Almanya’nın Augsburg, Kaiserslautern, Göttingen, Chemnitz, Neunkirchen ve Rendsburg kentlerinde belediye binaları alınan bomba tehditleri nedeniyle tahliye edildi.



Bu kentlerdeki polis yetkilileri, tehdit içeren elektronik postaların doğrudan belediyelere gönderildiğini kaydetti. Ancak tehdit mesajlarının içeriğine ve kimin gönderdiğine ilişkin bilgi verilmedi. Belediye binalarının tahliye edildiği altı kentte, polis ekiplerinin binaların çevrelerinde de arama yaptığı belirtildi.



BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ



Bavyera eyaletinin Augsburg kentindeki belediyesine gönderilen tehdit mesajının ardından, polisin binayı tahliye ettiği, binanın önünden geçen tramvayın güzergahını değiştirdiği açıklandı. Polisin verdiği bilgilere göre, bölgedeki bürolar da boşaltıldı ve toplam 500 civarında kişi tahliye edildi.



Aşağı Saksonya eyaletinin Göttingen kentinde de, polisin verdiği bilgilere göre, belediye binası tahliye edilerek, eğitimli köpeklerle binada patlayıcı madde arandı. Bunun yanı sıra, binanın çevresindeki caddeler ulaşıma kapatıldı ve toplu taşıma araçlarının güzergahı değiştirildi. Aramanın ardından yapılan açıklamada, tehlikeli bir madde bulunmadığı belirtildi.



Rheinland-Pfalz eyaletinin Kaiserslautern kentinde belediyesine de tehdit mesajı gönderildi. Polis sözcüsü, bina ve çevresinin geçişlere kapatılarak, köpeklerle patlayıcı madde arandığını, ancak şu an için somut bir tehdit bulunmadığını açıkladı.



Polis, alınan tehdit mesajı üzerine Neunkirchen belediye binasını geçici olarak hizmete kapattı.



TEHDİT MESAJLARI GÖNDERİLİYOR



Almanya’da aylardır siyasetçilere, kamu kurumlarına ve mahkemelere imzasız tehdit mektupları gönderiliyor. Tehditlere ilişkin soruşturma yürüten Berlin Savcılığı, Almanya genelinde şimdiye kadar 100’den fazla tehdit mektubu gönderildiğini belirtti. Gönderilen tehditlerin ardından birçok kez binaların tahliye edildi, ancak şimdiye kadar hiç patlayıcı madde bulunmadı. Belediye binalarına gönderilen tehditlerin, bu mesajlarla bağlantısı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

