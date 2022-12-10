Almanya'da annesini silahla öldürdükten sonra 2 kişiyi rehin alan saldırgan yakalandı

İlişkili Haberler Almanya'da darbe planlayan şüphelilerin üzerinden düşman listesi çıktı

Dresden kentindeki dairelerinde 40 yaşlarında silahlı bir Alman, 70 yaşlarındaki annesini vurarak öldürdükten sonra bir alışveriş merkezine kaçarak iki kişiyi rehin aldı.



Polisin düzenlediği operasyonda bir çocuk ve kadını rehin alan şüpheli, yaralı yakalandı.



RASTGELE ATEŞ ETTİ

Ülke basınında yer alan haberlerde, şüphelinin alışveriş merkezinde bir süreliğine rehin aldığı kadın ve çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.



Görgü tanıkları, saldırganın yerel bir radyo binası ve birkaç noktaya da rasgele ateş açtığını ifade etti.



Olayla ilgili inceleme devam ediyor.