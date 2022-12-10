Almanya'da annesini silahla öldürdükten sonra 2 kişiyi rehin alan saldırgan yakalandı

Almanya'nın Dresden kentinde annesini öldürdükten sonra bir alışveriş merkezine kaçarak 2 kişiyi rehin alan saldırgan, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Almanya'da annesini silahla öldürdükten sonra 2 kişiyi rehin alan saldırgan yakalandı

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Dresden kentindeki dairelerinde 40 yaşlarında silahlı bir Alman, 70 yaşlarındaki annesini vurarak öldürdükten sonra bir alışveriş merkezine kaçarak iki kişiyi rehin aldı.

Polisin düzenlediği operasyonda bir çocuk ve kadını rehin alan şüpheli, yaralı yakalandı.

Almanya'da annesini silahla öldürdükten sonra 2 kişiyi rehin alan saldırgan yakalandı - 1

RASTGELE ATEŞ ETTİ

Ülke basınında yer alan haberlerde, şüphelinin alışveriş merkezinde bir süreliğine rehin aldığı kadın ve çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları, saldırganın yerel bir radyo binası ve birkaç noktaya da rasgele ateş açtığını ifade etti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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