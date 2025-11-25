Almanya'da Antifa üyeleri hakim karşısında

Kendilerini "Antifa Ost" (Doğu Antifa) veya kamuoyunda bilinen adlarıyla "Çekiç Çetesi" olarak tanımlayan grubun yedi üyesi, aşırı sağcılara yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirdikleri iddiasıyla Almanya'nın Dresden kentinde hakim karşısına çıktı.

Bugün başlayan duruşmada sanıklar, suç örgütüne üye olmak ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılanıyor.

SUÇLAMALARIN ODAĞINDA 2018-2023 YILLARI ARASINDAKİ SALDIRILAR VAR

Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada savcılık makamı, grubun 2018 ile 2023 yılları arasında Almanya ve Macaristan'da bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

AFP'nin aktardığına göre iddianamede, sanıkların Thüringen eyaletinde aşırı sağcıların buluşma noktası olarak bilinen bir restoranın sahibine iki kez saldırdıkları bilgisi yer aldı.

Ayrıca şüphelilerin, aşırı sağcı olduğu öne sürülen kişileri çekiçlerle hedef aldığı ve bazı mağdurların ağır yaralandığı kaydedildi.

Sanıklar arasında yer alan ve kısmen Johann Guntermann (Johann G.) ve Paul M. olarak tanımlanan iki kişi, Şubat 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Onur Günü etkinlikleri sırasında çok sayıda kişiyi yaralamakla suçlanıyor.

Avrupa genelinden aşırı sağcıların katıldığı bu etkinlik sırasında gerçekleşen saldırılarla bağlantılı olarak, bir diğer Alman aktivist Maja T. de Macaristan'da "neo-Nazilere yönelik saldırı girişimi" suçlamasıyla yargılanıyor.

ABD "TERÖR" LİSTESİNE ALMIŞTI

Duruşmaların başlamasından kısa bir süre önce, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Antifa Ost grubunu "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler" (SDGT) listesine ekledi.

Başkan Donald Trump yönetimi tarafından atılan bu adım, grubun üyelerinin ABD'ye girişini yasaklarken, ABD'deki olası mal varlıklarını donduruyor ve gruba maddi destek sağlanmasını suç kapsamına alıyor.

Trump yönetimi daha önce de Antifa yapılanmasını "iç terör hareketi" olarak nitelendirmişti.

Almanya'daki aşırı sağcı parti Almanya İçin Alternatif (AfD), ABD'nin bu kararını memnuniyetle karşıladı ve Berlin hükümetine benzer bir adım atması çağrısında bulundu.

Alman Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin kararını yalnızca "not ettiğini" bildirmekle yetindi.

Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı, Antifa Ost grubundan kaynaklanan tehdidin son dönemde önemli ölçüde azaldığını açıkladı.

Bakanlık sözcüsü, grubun elebaşlarının ve özellikle şiddet eğilimli üyelerinin ya hüküm giydiğini ya da gözaltında bulunduğunu belirtti.

Duruşmanın Temmuz 2026'ya kadar sürmesi beklenirken, LabourNet Germany gibi platformlar sürecin 2027'ye kadar uzayabileceğini öngörüyor.

ESKİ ÖRGÜT ÜYESİNDEN İTİRAFÇI OLDU

Savcılık, Johann Guntermann'ı saldırıları planlayan ve suç ortağı toplayan üst düzey bir yönetici olarak tanımlıyor.

Paul M. ile birlikte sol görüşlü aşırı uçlara dövüş teknikleri eğitimi verdikleri ve saldırı provaları düzenledikleri iddia ediliyor.

Paul M. tarafından yönetilen depolarda çekiç, biber gazı, kılık değiştirme malzemeleri ve cep telefonları ele geçirildi.

Grubun eski bir üyesi olan ve muhbire dönüşen Johannes Domhöver, çetenin gösteriler sırasında bireyleri hedef aldığını ve kalıcı hasar vermek amacıyla çekiç kullandığını ifade etti.

Grubun bir diğer tanınan ismi Lina Engel (Lina E.) ise 2023 yılında benzer saldırılar nedeniyle beş yılın üzerinde hapis cezasına çarptırılmıştı.

ALMANYA, 2023'TE NEO-NAZİ HAMMERSKINS'İ YASAKLAMIŞTI

Ayrıca Almanya'nın aşırı sağ ve sol gruplara yönelik geniş kapsamlı takibi devam ediyor.

Federal hükümet, Eylül 2023'te neo-Nazi grubu "Hammerskins"i ve alt yapılanması "Crew 38"i yasaklamıştı.

Dönemin İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu kararı "ırkçılığa ve antisemitizme karşı net bir sinyal" olarak nitelendirmişti.

ABD kökenli Hammerskins grubunun Almanya'daki 28 önde gelen üyesinin evine baskınlar düzenlenmişti.

Yaklaşık 130 üyesi bulunan grubun, aşırı sağcı konserler düzenleyerek ideolojisini yaymaya çalıştığı, "Hate Bar" gibi mekanlarla bağlantılı olduğu ve "Nibelungların Kavgası" adlı dövüş etkinliklerini organize ettiği tespit edilmişti.

Hammerskins, Almanya'da yasaklanan 20. aşırı sağcı örgüt olarak kayıtlara geçmişti.