Almanya’da araçla kalabalığa dalan zanlının aşırı sağcılarla bağlantılı olduğu ortaya çıktı

Almanya'nın Mannheim kentinde meydana gelen olayda bir araç kalabalığın arasına dalarak 2 kişinin ölümüne 5'i ağır 11 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olaydan sonra Alexander Scheuermann yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının geçmişte aşırı sağcı çevrelerle bağlantılı olduğu iddia edildi.



Exif adlı araştırma grubu, Alexander Scheuermann’ın aşırı sağcı bir silah şebekesiyle bağlantılı "Ring Bund" adlı grubun üyesi olduğunu, bu şebekenin üyesi Bernd Zimmermann’ın 2018’de oluşturduğu bir listede Scheuermann’ın "Ring Bund" ile ilişkili bir kişi olarak kaydedildiğini ortaya çıkardı.



Yetkililerin Mannheim'deki olayı siyasi amaçlı bir suç olarak değerlendirmediğine dikkat çekilen açıklamada suçun siyasi boyutunun şu anda soruşturmanın odağında olmamasının şaşırtıcı olduğu belirtildi.



"SİLAH ŞEBEKESİYLE BAĞLANTI KURDU" İDDİASI



Silah şebekesine yönelik yapılan soruşturmada, Ring Bund grubunun kuruluşuna ilişkin çok sayıda belgenin ele geçirildiği, Scheuermann’ın bu grupla ilk bağlantısının 24 Eylül 2018’de kurulduğu belirtilerek, ayrıca Scheuermann’ın 2018’de Berlin’de düzenlenen aşırı sağcı bir gösteriye katıldığına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.



Mannheim'daki olayın siyasi bir motivasyonla işlendiğini göz ardı etmenin bir felaket olacağı vurgulanan açıklamada, psikolojik hastalığı olup olmadığına ve sosyal medyadaki ifadelerinin çelişkili görünüp görünmediğine bakılmaksızın, failin aşırı sağcı "Ring Bund" grubuna üye olmasından dolayı olayın siyasi boyutunun da soruşturulması talep edildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Mannheim'da gerçekleşen olayda, siyah bir SUV araç, Paradeplatz meydanından su kulesine doğru yüksek hızla ilerleyerek insanlara çarptı. 3 Mart’ta gerçekleşen olayda 83 yaşındaki bir kadın ve 54 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetmiş, 5’i ağır 11 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından araç sürücüsü 40 yaşındaki Scheuermann gözaltına alınmıştı.