Almanya'da aşırı sağcı AfD, "aşırılık" duruşmasında yargıçları suçladı

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif partisi (AfD) "aşırılık" duruşmasında yargıçları suçladı.

AfD, "aşırılık yanlısı örgüt" olarak muamele görüp görmemesi gerektiğine ilişkin bir mahkeme duruşmasını ertelemek için defalarca girişimde bulundu ve bugün, ertelemeyi reddeden yargıçları "önyargılı olmakla" suçladı.

Mahkeme başkanı Gerald Buck'ın partinin binlerce sayfalık delili incelemek için daha fazla zaman talebini reddetmesi üzerine AfD avukatı Christian Conrad, tüm yargıç heyetinin görevden alınmasını talep etti.

Duruşmada Federal Anayasayı Koruma Dairesi'nin, AfD'yi ve gençlik kanadını "şüpheli aşırılık yanlısı" olarak sınıflandırmakta haklı olduğuna karar verilirse, güvenlik servisinin "telefon dinlemeden muhbir toplamaya kadar tüm istihbarat araçlarını" AfD'ye karşı kullanmasına izin verilecek.



Böyle bir karar çıkarsa, bölgesel ve Avrupa seçimlerine sadece altı ay kala partiye büyük bir darbe vuracak.

