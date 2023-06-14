Almanya'da aşırı sağcı AfD en büyük 2. parti konumuna geldi

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi anketlerde yükselişini sürdürürken ülkede ikinci parti konumuna çıktı.

Almanya'da aşırı sağcı AfD en büyük 2. parti konumuna geldi
Fotoğraf: AFP

'da 2013 yılında kurulan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) yükselişini sürdürüyor.

Alman RTL televizyonunun Forsa Enstitüsüne yaptırdığı; 2 bin 500 kişinin katıldığı ankete göre, AfD yüzde 19'la Almanya'da ikinci en çok oy oranına sahip parti oldu.

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Ankete göre, ana muhalefette bulunan Hristiyan Sosyal Birlik Partileri (CDU-CSU) yüzde 29, koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat (SPD) yüzde 18, Yeşiller Partisi yüzde 14, Hür Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 7 oy oranına sahip.

Muhalefette bulunan Sol Partinin oy oranı ise yüzde 4 olarak tespit edildi.

Bir başka kamuoyu araştırma şirketi olan Insa'nın anketine göre de AfD'nin oy oranı yüzde 19,5 oldu.

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