Almanya’da aşırı sağcı AfD ilk kez anketlerde birinci sırada

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimin ardından sandıktan birinci çıkan Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU ve tarihinin en büyük seçim yenilgisini yaşayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında kurulacak koalisyon hükümetine dair anlaşmanın bugün açıklanması beklenirken, yapılan bir anket CDU/CSU’nun oylarında devam eden erimeyi bir kez daha gözler önüne serdi.



Ipsos Enstitüsü’nün anketine göre, seçimi ikinci sırada tamamlayan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, oylarını 3 puan artırarak yüzde 25’e ulaştı. Reuters haber ajansı, CDU/CSU'nun oy oranının yüzde 24 olduğuna işaret ederek, AfD’nin ankette birinci sıraya yerleşmesinin bir ilk olduğunu aktardı.



WEİDEL’DAN ANKET YORUMU: HALK DEĞİŞİM İSTİYOR



Seçimde CDU/CSU toplam yüzde 28,6 oy alırken, AfD yüzde 20,8 ile ikinci sıraya yerleşmişti. Ancak, AfD Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra geleneksel olarak aşırı sağ partilere çekilen “güvenlik duvarı” sebebiyle koalisyon görüşmelerine davet edilmemişti. Ipsos anketine göre, ülkenin yeni başbakanı olacağına kesin gözüyle bakılan Friedrich Merz’in liderliğindeki CDU ile CSU’dan oluşan muhafazakar bloğu, 5 puan kaybederek yüzde 24 oy aldı ve bu sonuçla AfD’nin arkasından ikinci sıraya yerleşti. Ipsos’un anketi, mevcut Federal Başbakan Olaf Scholz’un SPD’sinin oy oranının yüzde 15 seviyesinde olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.



AfD Eş Genel Başkanı ve federal başbakan adayı Alice Weidel, son anket sonuçlarını X hesabından paylaşarak, “İnsanlar siyasi değişim istiyor, CDU/CSU ile SPD’nin ‘işler her zamanki gibi’ koalisyonunu değil” dedi.



BİLD ANKETİNE GÖRE BAŞABAŞLARDI



Bild gazetesinin Pazar Insa anketine göre, seçimde toplam 28,6 oy alan CDU/CSU’nun oy oranı yüzde 24’e gerilerken, AfD’nin de oylarını artırdığı ve CDU/CSU gibi yüzde 24 oy alacağı görülmüştü. İki partinin oylarının eşitlenmesinin de Almanya için bir ilk olduğu değerlendirmesi yapılmıştı.

