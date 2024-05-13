Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi, gözetim altında olmaya devam edecek

Alman yüksek mahkemesi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, aşırılık yanlısı olarak görülmeye devam etmesine hükmetti. AfD, telefon dinleme de dahil olmak üzere izlemeye tabi tutulmaya devam edecek.

Almanya'da aşırı sağcı AfD partisi, gözetim altında olmaya devam edecek

'nın aşırı sağcı AfD partisi için mahkeme kararını verdi.

için Alternatif (AfD) partisinin, Almanya'nın istihbarat servislerinin kendisini "şüpheli aşırı sağcı bir örgüt" olarak soruşturmasını engellemek için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedildi.

AP haber ajansının bildirdiğine göre Almanya'nın batısındaki Muenster kentinde bulunan Yüksek İdare Mahkemesi, AfD'nin itirazını reddederek, Birliği ve bölgesel seçimler öncesinde partiye yeni bir darbe vurdu.

Reuters'ın bildirdiğine göre Alman yüksek mahkemesi, iç güvenlik birimlerinin, Almanya için Alternatif (AfD) partisini potansiyel olarak aşırılık yanlısı bir parti olarak görmeye devam edebileceğine karar verdi.

AfD, telefon dinleme de dahil olmak üzere izlemeye tabi tutulmaya devam edecek.

Muenster'deki yüksek idare mahkemesinin bugünkü kararı, Köln'deki bir alt mahkemenin daha önce verdiği kararı onayladı.

Dava için başka bir temyiz başvurusu hakkı bulunmadığı belirtildi.

Ocak ayında, AfD'nin üst düzey isimlerinin katıldığı ve milyonlarca göçmeni sınır dışı etme planlarının tartışıldığı gizli bir toplantı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Bunun ardından Almanya'nın birçok kentinde binlerce kişi AfD'ye yönelik protestolar düzenlemişti.

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