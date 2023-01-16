Almanya'da aşırı sağcılar vali koruması çıktı

Yerel haber kuruluşu MDR'de yer alan habere göre, iki polis memuru da anayasaya aykırı ve aşırı sağcı mesajlar paylaşmakla suçlandı.



İçişleri Bakanlığı, mesajların , komşu Mecklenburg-Batı Pomeranya'nın güvenlik güçlerindeki aşırılık yanlısı olduğundan şüphelenilen yetkililer hakkında yürütülen bir polis soruşturması sırasında " başka bir kişinin cep telefonunu inceleyerek" keşfedildiğini açıkladı.



Darbeci Alman prens ile ilgili yeni iddia Haberi Görüntüle

Geçen ay askıya alınmalarından bu yana, iki adam aşırılıkçılıktan cezai soruşturma altına alındı ​​ve Eyalet Kriminal Polis Teşkilatında (LKA) resmi iş yapmaları yasaklandı.



Haklarında anayasaya sadakat görevlerini ihlal ettikleri iddiasıyla da disiplin soruşturması başlatıldı, ancak bu soruşturmalar ceza soruşturması sonuçlanana kadar durduruldu.