Almanya'da aşırı sağcılar vali koruması çıktı

Almanya'da Saksonya-Anhalt Valisi Reiner Haseloff'u 12 yıl boyunca koruyan iki Alman polis memuru, aşırı sağcı gruplarla bağlantılı oldukları iddiasıyla kısa süre önce açığa alındı.

Almanya'da aşırı sağcılar vali koruması çıktı

Yerel haber kuruluşu MDR'de yer alan habere göre, iki polis memuru da anayasaya aykırı ve aşırı sağcı mesajlar paylaşmakla suçlandı.

İçişleri Bakanlığı, mesajların , komşu Mecklenburg-Batı Pomeranya'nın güvenlik güçlerindeki aşırılık yanlısı olduğundan şüphelenilen yetkililer hakkında yürütülen bir polis soruşturması sırasında " başka bir kişinin cep telefonunu inceleyerek" keşfedildiğini açıkladı.

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Geçen ay askıya alınmalarından bu yana, iki adam aşırılıkçılıktan cezai soruşturma altına alındı ​​ve Eyalet Kriminal Polis Teşkilatında (LKA) resmi iş yapmaları yasaklandı.

Haklarında anayasaya sadakat görevlerini ihlal ettikleri iddiasıyla da disiplin soruşturması başlatıldı, ancak bu soruşturmalar ceza soruşturması sonuçlanana kadar durduruldu.

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