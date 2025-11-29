Almanya'da aşırı sağcıların yeni gençlik örgütü tartışma yarattı

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi tarafından kurulan Generation Germany kurultayının açılışında konuşan AfD Eş Başkanı Alice Weidel, protestoları “demokrasi dışı” olarak nitelendirdi. AfD, önceki gençlik yapılanması Genç Alternatif ile bağlarını mart sonunda tamamen koparmış ve örgütü feshetmişti.



Almanya iç istihbaratı tarafından “kanıtlanmış aşırı sağcı yapı” olarak sınıflandırılan Genç Alternatif’e yönelik hukuki süreçler de bu kararda etkili olmuştu.

“GEÇMİŞ HATALARDAN DERS ÇIKARILMALI”

Yeni örgüt Generation Germany, 36 yaş altındaki tüm AfD üyelerine açık olacak ve parti tarafından çok daha sıkı şekilde denetlenecek. Parti eş başkanı Tino Chrupalla, “geçmiş hatalardan ders çıkarılması gerektiğini” söyledi.



AfD, şubat ayındaki genel seçimlerde yüzde 20’nin üzerinde oy alarak ikinci parti olmuş ve Almanya’nın en büyük muhalefet gücü haline gelmişti. Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki koalisyonun düşük performansı, AfD’nin anketlerde yükselişini sürdürmesine katkı sağlıyor.