Almanya'da aşırı sağın göçmen politikası destek görmedi: Yasa  tasarısına ret

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gündeme getirdiği "göçmen politikası" meclise taşındı. Muhalefetteki Muhafazakar Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partisi'nin AfD'nin desteğiyle sunduğu göçmenlik politikasını sıkılaştırmayı öngören yasa tasarısı, bugün Federal Meclis'te (Bundestag) oylandı. Tasarı, 338'e karşı 350 oyla reddedildi.



CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz, yeni yasayı göçmen kökenli birinin bir adamı ve 2 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü bıçaklı saldırının ardından "kamuya açık alanlarda işlenen cinayetlere karşı gerekli bir yanıt" olarak sunmuştu. Almanya sınırlarında sığınmacıların daha fazla geri çevrilmesini öngören önerge, aralarında AfD'nin de bulunduğu muhalefet partilerinin destek vereceğini açıklamasının ardından çarşamba günü 345'e karşı 348 oyla kabul edilmişti.